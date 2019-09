Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка увиделись спустя 12 лет

Картина «Джокер» в главной роли с Хоакином Фениксом после успеха на прошедшем Венецианском фестивале продолжает покорять другие киносмотры. Накануне ленту презентовали в Торонто.

На премьеру фильма о главном антагонисте Бэтмена на Международный кинофестиваль приехало множество звезд, среди которых актер Гари Олдман. На одной из его площадок он встретил Дэниела Редклифа. Фото с красной дорожки появилось в социальной сети Twitter.

Так, герои знаменитой саги о волшебниках, Гарри Поттер и Сириус Блэк, встретились вновь спустя 12 лет. Олдман принимал участие в трех фильмах киносаги о мальчике со шрамом – «Узнике Азкабана», «Кубке огня», «Ордене Феникса».

Sirus Black and Harry Potter met again! Gary Oldman and Daniel Radcliffe reunited at #TIFF19 pic.twitter.com/BgCUlD3zKC

— Films to Films (@FilmstoFilms_) 10 сентября 2019 г.