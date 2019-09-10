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Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка увиделись спустя 12 лет

Актеры столкнулись на кинофестивале в Канаде.

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка увиделись спустя 12 лет
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

Картина «Джокер» в главной роли с Хоакином Фениксом после успеха на прошедшем Венецианском фестивале продолжает покорять другие киносмотры. Накануне ленту презентовали в Торонто.

На премьеру фильма о главном антагонисте Бэтмена на Международный кинофестиваль приехало множество звезд, среди которых актер Гари Олдман. На одной из его площадок он встретил Дэниела Редклифа. Фото с красной дорожки появилось в социальной сети Twitter.

Так, герои знаменитой саги о волшебниках, Гарри Поттер и Сириус Блэк, встретились вновь спустя 12 лет. Олдман принимал участие в трех фильмах киносаги о мальчике со шрамом – «Узнике Азкабана», «Кубке огня», «Ордене Феникса».

Поклонники до сих пор надеются, что на экраны выйдет новый фильм о Гарри Поттере. На это недавно намекнула автор одноименных романов Джоан Роулинг.

После долгого молчания в Сети она опубликовала изображение с черной меткой, что была у последователей Воландеморта, дополнив фото загадочной фразой о тьме. Поклонники решили, что так писательница намекнула на экранизацию постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя».

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Тэги:

«Джокер»Гари ОлдманГарри ПоттерДэниел РэдклиффХоакин Феникс

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Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка увиделись спустя 12 лет
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