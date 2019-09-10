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Фея-крестная из диснеевских сказок удостоится полнометражного фильма

Disney уже нашел режиссера для этого проекта.

Фея-крестная из диснеевских сказок удостоится полнометражного фильма
Образ Феи-крестной в лондонском спектакле о Золушке. Фото: Bettina Strenske/ZUMAPRESS.com

Похоже, что после успеха «Малефисенты» компания Disney поняла, что их второстепенные персонажи тоже могут «вытащить» на себе целый фильм. На очереди Фея-крестная. По крайней мере, разработка проекта под названием Godmothered стартовала на канале Disney+.

Как сообщает портал Discussing Film, режиссер Шэрон Магуайр, снявшая «Дневники Бриджит Джонс», практически завершила переговоры о том, чтобы возглавить данный проект. Ожидается, что съемки начнутся уже зимой 2020 года.

Напомним, российский зритель знаком с Феей-крестной по диснеевскому мультфильму «Золушка» 1950 года. Именно она превращает тыкву в карету. В советском мультфильме 1979 года она тоже есть. Ее прототип появился и в современном анимационном фильме «Шрек 2» в качестве матери прекрасного принца Чарминга. Данный персонаж всегда воспринимался как второстепенный, очень интересно будет посмотреть на нее, как на главную героиню отдельной истории.

Хотите увидеть полнометражный фильм про Фею-крестную?

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Фея-крестная из диснеевских сказок удостоится полнометражного фильма
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