Названа дата премьеры девятого сезона «Американской истории ужасов»

Уже через неделю, 18 сентября, поклонникам культового сериала придется испытывать ужас и терять любимых актеров в девятом сезоне.

Создатель сериала-антологии Райан Мерфи снял девятый сезон в духе страшилок 80-ых. Новый сезон, получивший название «1984», впитал в себя все слешеры этого времени. Это будет жгучая смесь хорроров про маньяков: «Пятницы- 13», «Техасской резни бензопилой», «Кошмара на улице вязов», «Детей кукурузы» и «Спящего лагеря».

Продюсеры долгоиграющей антологии обещают, что будет страшно. Поклонники долго гадали, какой теме будут посвящены новые съемки и остались довольны, когда в инстаграме появился первый полный тизер. Напомним, в прошлых сезонах были затронуты темы привидений, апокалипсиса, дома-убийцы, психбольницы и прочие ужасы, культивированные в кинематографе. По сюжету девятого сезона компания друзей приезжает в лагерь, в котором когда-то произошли страшные убийства.

На группу друзей начинает охоту маньяк. В девятом сезоне снялись Коди Ферн, Эмма Робертс, Анджела Бассетт, Билли Лурд, Мэттью Моррисон, Анжелика Росс и другие. В лагерь с маньяком не поедут Сара Полсон и Питер Эванс. Полюбившиеся актеры из прошлых линий сериала появятся в следующем, 10-ом сезоне.

Кстати, Мерфи со своей командой уже снимает мини-сериал для Netflix. Это будет история о легендарном дизайнере Рое Хальстоне. Главную роль в проекте сыграет Юэн Макгрегор, который ни разу не работал с Райаном.