В Сети появилось рабочее название четвертой «Матрицы»

После известия о том, что в прокат выйдет четвертая часть картины «Матрица», где к главным ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, поклонники стараются найти в Интернете хоть какие-нибудь сведения о предстоящей киноленте.

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На радость фанатам недавно в Сеть попала информация о рабочем названии фильма. Звучит оно крайне странно – «Проект мороженое». Имеет ли отношение это название к сюжету четвертой части франшизы, пока неизвестно, сообщает интернет-портал Comic Book. Очевидно, что прокатное название будет звучать иначе. Его объявят позже.

Ранее появилась информация о дате начала съемок фильма. Они стартуют уже 10 февраля в Чикаго. Режиссером выступит Лана Вачовски. На определенном этапе в разработке картины принимала участие и ее сестра, Лилли Вачовски, но в итоге она сделала ставку на свои телевизионные проекты.

Напомним, для поклонников франшизы также остается тайной то, вернется ли к роли Морфеуса актер Лоуренс Фишборн. С ним планируют провести переговоры.