Пфайффер представит в России картину «Малефисента: Владычица тьмы»

Вскоре российский зритель познакомится с картиной «Малефисента: Владычица тьмы». В прокат лента выйдет уже 17 октября.

Несколькими днями ранее в столице состоится презентация фильма. Для этого в Россию приедет исполнительница одной из главных ролей в картине, американская актриса Мишель Пфайффер. Премьера намечена на 4 октября, сообщают представители The Walt Disney Company Russia & CIS.

Мишель Пфайффер за многолетнюю карьеру снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых «Лицо со шрамом», «Опасные связи», «Русский дом» и другие. Ее трижды номинировали на «Оскар», она удостоена премией «Золотой Глобус».

Что касается «Малефисенты», то к роли таинственной волшебницы вновь вернется Анджелина Джоли.

Вскоре зрители увидят ее в еще одном проекте кинокомпании Disney. Речь идет о супергеройском блокбастере под названием «Вечные». Над ним работает студия Marvel (одна из структур Disney). На съемочной площадке ей составят компанию Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.