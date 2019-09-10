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Пфайффер представит в России картину «Малефисента: Владычица тьмы»

Торжественная премьера состоится в начале октября.

Пфайффер представит в России картину «Малефисента: Владычица тьмы»
Мишель Пфайффер Фото: globallookpress.com

Вскоре российский зритель познакомится с картиной «Малефисента: Владычица тьмы». В прокат лента выйдет уже 17 октября.

Несколькими днями ранее в столице состоится презентация фильма. Для этого в Россию приедет исполнительница одной из главных ролей в картине, американская актриса Мишель Пфайффер. Премьера намечена на 4 октября, сообщают представители The Walt Disney Company Russia & CIS.

Мишель Пфайффер за многолетнюю карьеру снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых «Лицо со шрамом», «Опасные связи», «Русский дом» и другие. Ее трижды номинировали на «Оскар», она удостоена премией «Золотой Глобус».

Что касается «Малефисенты», то к роли таинственной волшебницы вновь вернется Анджелина Джоли.

Вскоре зрители увидят ее в еще одном проекте кинокомпании Disney. Речь идет о супергеройском блокбастере под названием «Вечные». Над ним работает студия Marvel (одна из структур Disney). На съемочной площадке ей составят компанию Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

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"Малефисента-2"«Малефисента: Владычица тьмы»Актриса Анджелина ДжолиАндежлина ДжолиМишель Пфайффер

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Пфайффер представит в России картину «Малефисента: Владычица тьмы»
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