Эдди Мерфи повстречал «золотого ребенка» из одноименного фильма

У американского комедийного актера Эдди Мерфи на кинофестивале в Торонто произошла неожиданная встреча. 58-летний артист увидел подросшего «золотого ребенка», с которым снимался в одноименном фильме 1986 года. Сейчас это взрослая женщина (прошло 33 года), ее зовут Жасмин Рит, и она уже давно не снимается в кино. Фотографии встречи опубликовало издание Hollywood Reporter, в котором сейчас работает дама.

«Он (Мерфи — прим. авт.) был таким же милым, каким я его запомнила, когда мне было шесть», — прокомментировала Жасмин.

Сам актер написал в Instagram, что зарядился энергией от этого воссоединения (листайте вправо).

Напомним, в «Золотом ребенке» Эдди играл социального работника, которому неожиданно поручили вернуть волшебное дитя, похищенное злодеями. Девочка, якобы, должна защитить мир от страшного демона, но главный герой не верит в мистику, зато влюбляется в женщину, которая просит вернуть ребенка.

Добавим, что Мерфи приехал на международный кинофестиваль в Торонто, чтобы представить свой новый фильм «Меня зовут Долемайт».

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А вы любите фильм «Золотой ребенок»?