КИНО

Эдди Мерфи повстречал «золотого ребенка» из одноименного фильма

Актер и дама, сыгравшая избранное дитя, встретились спустя 33 года.

Эдди Мерфи повстречал «золотого ребенка» из одноименного фильма
Эдди Мерфи снимается в кино с 1980 года. Фото: imago stock&people

У американского комедийного актера Эдди Мерфи на кинофестивале в Торонто произошла неожиданная встреча. 58-летний артист увидел подросшего «золотого ребенка», с которым снимался в одноименном фильме 1986 года. Сейчас это взрослая женщина (прошло 33 года), ее зовут Жасмин Рит, и она уже давно не снимается в кино. Фотографии встречи опубликовало издание Hollywood Reporter, в котором сейчас работает дама.

«Он (Мерфи — прим. авт.) был таким же милым, каким я его запомнила, когда мне было шесть», — прокомментировала Жасмин.

Сам актер написал в Instagram, что зарядился энергией от этого воссоединения (листайте вправо).

Напомним, в «Золотом ребенке» Эдди играл социального работника, которому неожиданно поручили вернуть волшебное дитя, похищенное злодеями. Девочка, якобы, должна защитить мир от страшного демона, но главный герой не верит в мистику, зато влюбляется в женщину, которая просит вернуть ребенка.

Добавим, что Мерфи приехал на международный кинофестиваль в Торонто, чтобы представить свой новый фильм «Меня зовут Долемайт».

А вы любите фильм «Золотой ребенок»?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

встречаголливудский актеркомедияЭдди Мерфи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эдди Мерфи повстречал «золотого ребенка» из одноименного фильма
Интересно?
Поделись с друзьями: