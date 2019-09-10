Боевик «Без лица» переснимут с новым актерским составом

Современный кинематограф прекрасно демонстрирует, что не нужно изобретать велосипед — достаточно просто переснять бессмертную классику. Вот и компания Paramount Pictures в поисках кассового шедевра решила сделать ремейк боевика 1997 года «Без лица» режиссера Джона Ву, в котором блистали Джон Траволта и Николас Кейдж.

Как сообщает издание Deadline, студия перезапустит фильм с новым актерским составом. Сценарист и продюсеры уже определены.

Напомним, оригинальный «Без лица» рассказывал об агенте ФБР, который выслеживал опасного террориста, убившего его сына. Чтобы узнать тайны врага, он изменяет свою внешность и становится похожим на преступника. Но злодей делает более дерзкий ход — забирает себе лицо агента и начинает жить его жизнью. Герою приходится выкручиваться из этой ситуации, обладая лицом террориста. Фильм с бюджетом в 80 миллионов долларов собрал в прокате 254 миллиона и стал культовым боевиком 90-х.

Пойдете на перезапуск «Без лица» в кино?