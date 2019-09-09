КИНО

В новом фильме Воробьев будет крутить романы с двумя иностранками

Сейчас певец снимается вместе с итальянской и литовской красавицами.

В новом фильме Воробьев будет крутить романы с двумя иностранками
Алексей Воробьев - известный покоритель дамских сердец. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и актер Алексей Воробьев выложил в Instagram небольшой фотоотчет о съемках фильма «Selfiemania», в котором он снимается. 31-летний артист рассказал, что его партнершами стали итальянка Катерина Мурино (она старше Алексея на десять лет) и литовская актриса Иева Андреевайте. В своем посте российская звезда обратился к коллегам, подчеркнув, как он рад работать вместе с ними.

«Я знал, что однажды этот день настанет, mon amour, и мы соединимся в прекрасном творческом порыве, чтобы любить друг друга в объективе кинокамеры, и дружить за её пределами», — написал Воробьев.

Признание выглядит достаточно романтичным, несмотря на то, что в нем говорится о дружбе. Судя по фото, герой Алексея будет крутить романы с блондинкой и брюнеткой. Пожалуй стоит готовиться к новой волне слухов о романах молодого человека. У себя на родине он прослыл настоящей грозой женских сердец, встречаясь с различными талантливыми артистками. По последним данным, его нынешней пассией является врач-диетолог Наталья Зубарева.

А вы любите фильмы с участием Воробьева?

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Тэги:

«Selfiemania»Алексей ВоробьевИева АндреевайтеКатерина Муринороманы звезд

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В новом фильме Воробьев будет крутить романы с двумя иностранками
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