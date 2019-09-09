КИНО

Том Хэнкс сыграет космонавта на Луне

Легендарному актеру досталась роль астронавта из серии игрушек.

Том Хэнкс сыграет космонавта на Луне
Том Хэнкс уже не молод, но все еще играет бравых парней. Фото: Hubert Boesl/dpa

Знаменитый американский актер Том Хэнкс сыграет в кино персонажа из серии игрушек компании Mattel. Речь идет о космонавте Мэтте Мэйсоне, фигурки которого были популярны в США в 60-ых годах.

Как сообщает издание Variety, популярность игрушечного космонавта, который живет и работает на Луне, была обусловлена тем, что его придумали на волне американской экспедиции на спутник Земли. У майора Мэйсона есть свои союзники и злодеи — все вместе они составляли серию фигурок. В основу сценария нового фильма лег рассказ лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шабона, сочиненный про Мэтта, а вот имя режиссера пока еще неизвестно.

Напомним, у 63-летнего Тома Хэнкса имеются две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за фильмы «Филадельфия» и «Форрест Гамп»). Российские зрители также знают его по ролям в картинах «Зелёная миля», «Изгой» и «Поймай меня, если сможешь».

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голливудские звездыкосмонавтЛунановая рольТом Хэнкс

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Том Хэнкс сыграет космонавта на Луне
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