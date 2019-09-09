Том Хэнкс сыграет космонавта на Луне

Знаменитый американский актер Том Хэнкс сыграет в кино персонажа из серии игрушек компании Mattel. Речь идет о космонавте Мэтте Мэйсоне, фигурки которого были популярны в США в 60-ых годах.

Как сообщает издание Variety, популярность игрушечного космонавта, который живет и работает на Луне, была обусловлена тем, что его придумали на волне американской экспедиции на спутник Земли. У майора Мэйсона есть свои союзники и злодеи — все вместе они составляли серию фигурок. В основу сценария нового фильма лег рассказ лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шабона, сочиненный про Мэтта, а вот имя режиссера пока еще неизвестно.

Напомним, у 63-летнего Тома Хэнкса имеются две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за фильмы «Филадельфия» и «Форрест Гамп»). Российские зрители также знают его по ролям в картинах «Зелёная миля», «Изгой» и «Поймай меня, если сможешь».

А вы любите Тома и его роли?