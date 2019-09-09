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Актер, сыгравший Хвоста в фильмах о «Гарри Поттере», резко похудел

62-летний Тимоти Сполл изменил имиджу, в котором когда-то прославился.

Актер, сыгравший Хвоста в фильмах о «Гарри Поттере», резко похудел
Тимоти Сполл в 2017 году. Сейчас он стал еще худее. Фото: Marco Destefanis/ZUMAPRESS.com

Фанаты фильмов о Гарри Поттере, без сомнения, помнят персонажа Питера Петтигрю. Толстый низенький мужчина, превращавшийся в крысу. Сначала он был другом отца главного героя, а затем предал его и перешел на сторону Темного лорда. Если бы сейчас вы встретили британского актера Тимоти Сполла, сыгравшего эту роль, вы бы его не узнали. И дело даже не в «крысином» гриме — 62-летний мужчина сильно похудел.

Сбрасывать вес он начал несколько лет назад, хотя и опасался, что с новой внешностью его перестанут приглашать в кино- и ТВ-проекты.

«Я не знаю, пропустил ли я какие-либо предложения, потому что никто и никогда не звонил мне с фразой: «Ах, мы собирались взять тебя на роль, когда ты был толстым, но теперь не можем», — цитирует актера издание The Independent.

Тимоти Сполл
Тимоти Сполл в 2014 году. Фото: Frederick Injimbert/ZUMAPRESS.com

Интересно, что Тимоти не всегда был толстым, разгульная жизнь сделала его таким. Но лучшие роли артиста выпали именно на этот облик. В 1996 году врачи поставили серьезный диагноз, который мог привести к смерти, но даже это не заставило Сполла задуматься о своем здоровье. Только в 2014-м он решил сбросить лишние килограммы для сериала «Призраки Энфилда». Он добился этого, избавившись от сахара и алкоголя в своем рационе. Но теперь у многих поклонников актера возникают вопросы в связи с новой внешностью: а не болен ли он?

Добавим, что после «Гарри Поттера» Сполл снялся в фантастическом фильме «Параллельные миры», комедии «Как украсть бриллиант» и исторической драме «Уильям Тёрнер».

А вы видели работы актера в кино, не связанные с Гарри Поттером?

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Гарри Поттерпохудениесмена имиджаТимоти Сполл

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Актер, сыгравший Хвоста в фильмах о «Гарри Поттере», резко похудел
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