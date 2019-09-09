Ужастик «Оно 2» возглавил рейтинг по мировым сборам

Вслед за мультипликационной лентой «Король Лев» и громкой премьерой Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» в международный прокат вышла еще одна долгожданная премьера — вторая часть фильма ужасов «Оно».

Любопытно, что лента о клоуне Пеннивайзе в первые же дни «собрала кассу». Причем Россия оказалась в тройке стран, где проявили самый большой интерес к фильму в международном прокате.

Наиболее же успешной среди зарубежных территорий фильма оказалась Мексика и Великобритания. Россия замыкает этот список. У нас лента собрала уже 8,8 миллиона долларов.

Напомним, новая история начинается спустя 27 лет после событий первой части. Герои повзрослели и уже не верят в монстров… Только вот каждого из них продолжают мучить ночные кошмары, а звонок от старого друга пробуждает старые детские воспоминания.