В Сети появился трейлер фильма о реальном пугающем клоуне

Картина расскажет о том, как городская легенда превратилась в культурное явление.

В Сети появился трейлер документального фильма «Wrinkles the Clown» о клоуне по прозвищу Морщины. Его феномен стал популярен в Америке в 2014 году. Тогда в Интернете появилось вирусное видео про нанятого родителями аниматора в жутком гриме, который пугает непослушного ребенка, вылезая из-под кровати. Образ актера был настолько пугающим, что его стали приглашать за деньги наводить страх на детей. У Морщин появилось множество подражателей по всей стране.

И вот известный режиссер Майкл Николс экранизировал его историю, а заодно продемонстрировал силу стихийного распространения городских легенд во всемирной паутине. Несмотря на документальность картины, некоторые кадры в ней производят эффект фильма ужасов.

Как стало известно из трейлера, фильм выйдет в кинотеатрах 4 октября. Учитывая интерес аудитории к ужастикам про клоунов, наметившийся в последние годы, картину ожидает немалый успех.

Пойдете на этот фильм в кино?