Как появился «Крепкий орешек» и другие странные переводы иностранных фильмов

Когда рассказываешь о понравившемся кино своему зарубежному другу, нужно помнить, что оригинальное название может звучать совершенно по-другому.

Ярким примером этому может служить культовый сериал «Остаться в живых». На самом деле, он называется «Lost», что в буквальном переводе значит «Пропавшие» или «Потерявшиеся». Но в тот момент на телеканале, который собирался его транслировать, шло шоу «Последний герой».

Для привлечения внимания к этому телепроекту «Пропавших» переименовали в «Остаться в живых», просто потому что рефреном к передаче шла песня «Би-2», а припевом к ней были слова «Остаться в живых». Ассоциативная привязка одного популярного проекта к другому, так сказать.

С переводами связано немало курьезов. Израильские прокатчики выпустили фильм «В осаде» («Under Siege») со Стивеном Сигалом в главной роли. Морские приключения знаменитого вояки прошли «на ура» под названием «Морская блокада». Но позже появился сиквел, в котором действие кардинально переместилось, так что перводчикам пришлось выходить из положения. Долго думали и сотворили гениальное: «Морская блокада 2. Теперь в поезде».

В попытках выглядеть оригинально израильские прокатчики фильм «Чужой» с Сигурни Уивер перевели как «Восьмой пассажир». Но когда пошли сиквелы, пришлось извращаться: «Aliens» («Чужие») — «Возвращение восьмого пассажира», «Alien 3» — «Восьмой пассажир 3» и так далее. А венгры оказались еще креативнее: «Чужой» шел у них под названием «Восьмой пассажир – смерть». У них же наш фильм «Хождение по мукам» стал «Восхождением на Голгофу», а старый фильм «Экипаж» стал «Катастрофой «Земля-Небо».

Посмотрим, какие же фильмы получили неожиданные названия после того, как к ним приложили руку креативные горе-переводчики.

«Хьюго» (англ. Hugo), в российском прокате «Хранитель времени»

А вот название фильма Скорсезе «Хьюго» наоборот, решили подать посерьезнее и почему-то назвали кино «Хранитель времени». А то, что Скорсезе в своем фильме рассказывает совсем о другом – в расчет не приняли.

«Ваше высочество» (англ. Your Highness), в российском прокате «Храбрые перцем»

Неизвестно, какие комплексы пытался реализовать переводчик, предложивший это название, но, кажется, он не очень-то и старался: даже бессмысленное название лучше, чем сам фильм.

«Джамп стрит, 21», (англ. 21 Jump Street), в российском прокате «Мачо и ботан»

Конечно, «Улица Джамп, 21» — это игра слов, понятная только американцу: в известном сериале «Улица Джамп» начинал тогда никому не известный Джонни Депп. Понятно, что нельзя было использовать в российском прокате то, что не зацепит зрителя. Но то, что получилось в результате, вызывает недоумение.

«Похмелье», (англ. The Hangover), в российском прокате «Мальчишник в Вегасе»

Оригинальное название как нельзя лучше раскрывает саму суть происходящего на экране и идеально перекликается со всеми тремя фильмами этой веселой франшизы. Но наши прокатчики так не пьют: их похмелье тяжело и депрессивно, поэтому от оригинального названия решили отказаться.

«Гром в тропиках» (англ. Tropic Thunder), в российском прокате «Солдаты неудачи»

В этом случае, воткнув на постер фильма совершенно другое название, креативщики хотя бы не потеряли смысла фильма.

«Это мой мальчик», (англ. That’s My Boy), в российском прокате «Папа-досвидос»

Адам Сендлер, режиссер этого фильма, и так не в восторге от отзывов на качество своего детища. Знал бы он еще, во что трансформировали его название!

«Сборник лучиков надежды» (англ. Silver Linings Playbook), в российском прокате «Мой парень — псих»

Прекрасная работа, которую проделал Дэвид О. Рассел, осталась незамеченной теми, кому она предназначалась. Зато любители мейнстрима, среагировавшие на изыск бесталанного копирайтера, вообще не поняли, на что они потратили деньги.

«Ограбление небоскреба» (англ. Tower Heist), в российском прокате «Как украсть небоскреб»

Хоть здесь и можно угадать первичное название, но попытки соригинальничать заставляют недоумевать зрителя о том, что имел в виду прокатчик, принявший эти нелепые правки.

«Такер и Дейл против зла» (англ. Tucker & Dale vs Evil), в российском прокате «Убойные каникулы»

В сравнении с другими исковерканными названиями, это еще ничего. Суть фильма отражает, хоть бьет все же в бровь, а не в глаз. В общем, для черной комедии, коей по сути является фильм, самое то.

«О времени» (англ. About Time), в российском прокате «Бойфренд из будущего»

Когда британец скажет «About Time», это будет значить «давно пора». Но кого это интересует, когда прокатчику кажется, что его вариант гениальнее?

«ЛОЛ» (англ. LOL), в российском прокате «ЛОЛ: ржунимагу»

Составителям словарей русского языка лучше не видеть тех, кто утвердил это название. К слову, название настолько же плохо, насколько плох и сам фильм.

«Конец света» (англ. The World’s End), в российском прокате «Армагеддец»

А вот тут фильм хорош, а название его для русского проката – не очень. Ведь всем известно, от какого слова плясал креативщик, его состряпавший.

«Умри, сражаясь» (англ. Die Hard), в российском прокате «Крепкий орешек»

И напоследок история известнейшего кинохита с Брюсом Уиллисом, который все знают как «Крепкий орешек». Дословно название фильма значит «Умри, сражаясь», но все почему-то хотели кардинально поменять название, данное фильму режиссером.

Легендарный нелегальный переводчик Леонид Володарский выпустил релиз под названием «Умри тяжело, но достойно». Андрею Гаврилову захотелось назвать его «Неистребимый». Финны выбрали мрачный вариант — «Через мой труп». Поляки – «Стеклянная западня». Немцы — «Умри медленно!». Испанцы – «Хрустальные джунгли». К четвертой части проявили креативность и французы: фильм был назван «Возвращение в ад».

Может, и вы вспомните фильмы с нелепым переводом названия?