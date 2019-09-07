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Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Английская актриса сыграла в новой картине императрицу Екатерину II.

Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
Хелен Миррен. фото: globallookpress.com

В 2018 году стало известно, что американский канал HBO снимет мини-сериал «Екатерина Великая» о российской императрице. Съемки исторической киноленты прошли в Санкт-Петербурге. Еще в прошлом году появились первые снимки со съемочной площадки. Главной роль императрицы Екатерины II сыграла британская актриса, лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен (Helen Mirren). 74-летняя женщина выглядела безупречно в царских одеяниях.

Ради съемок Миррен не только приехала в Россию, но и побывала в знаковых исторических местах, как Дворцовая площадь и Петергоф. У актрисы есть русские корни, поэтому ей было очень приятно побывать в нашей стране. Образ императрицы настолько подошел актрисе, что поклонники с нетерпением стали ждать премьеры мини-сериала. Лишь этой осенью на YouTube-канале HBO появился полноценный трейлер новой картины. В двух минутном видеоролике показаны отрывки из жизни Екатерины Великой, красочные костюмы, балы и дворцовые интриги.

Отметим, что историческая драма будет состоять из четырех эпизодов. Зрителям покажут последние года царствования Екатерины II, а также они увидят, как у царской особы произошел роман с Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк). Отношения с ним, по мнению авторов сериала, отразились на будущем российской политики, вплоть до смерти императрицы в 1796 году.

Добавим, что режиссером сериала стал Филип Мартин. Ранее он трудился над такими картинами, как «Корона», «Валландер», «Туннель» и не только. Премьера новой работы режиссера намечена на 21 октября.

А вы ждете премьеру сериала?

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"Екатерина Великая"Новости киноновый трейлерХелен Миррен

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Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
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