КИНО

Звезда фильма Marvel сыграет в новой «Миссии невыполнима»

По словам режиссера картины Кристофера Маккуорри, в картине появится Хейли Этвелл.

Звезда фильма Marvel сыграет в новой «Миссии невыполнима»
Хейли Этвелл Фото: globallookpress.com

Поклонники истории об агенте Итане Ханте в 2021 году увидят седьмую часть франшизы «Миссия невыполнима». На экраны она выйдет в июле.

На сегодняшний день об актерском составе будущей киноленты известно немного. Конечно, зрители вновь увидят Тома Круза, который на протяжении многих лет играет главную роль. Компанию на съемочной площадке ему составит актриса Ребекка Фергюсон. Она уже появлялась в нескольких частях боевика «Миссия невыполнима» в роли агента британской разведки.

Накануне стало известно, кто еще примет участие в будущей ленте. Об этом в своем блоге рассказал режиссер Кристофер Маккуорри, который работал сразу над несколькими частями франшизы. Речь идет об актрисе Хейли Этвелл. Зрители знают ее по роли в картине киностудии Marvel «Первый мститель». Она сыграла возлюбленную Стива Роджерса Пегги Картер.

Следом уже в ее блоге появилось сообщение: «Миссия: принято. Хотя я не из тех, кто выполняет приказы». В какого персонажа перевоплотится артистка, пока неизвестно.

Напомним, последний фильм Marvel «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино. В нем, кстати, эпизодическую роль сыграла Этвелл. Создатели заработали на блокбастере чуть меньше 2,8 миллиардов долларов, отодвинув на второе место картину Джеймса Кэмерона «Аватар», чей кассовый успех не могли превзойти 10 лет.

Поклонников киновселенной расстроил уход некоторых персонажей, в частности, Железного человека. В последних «Мстителях» он погибает. Однако недавно стало известно, что Роберт Дауни-младший вернется к роли супергероя.

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Тэги:

MarvelМиссия невыполнимаРебекка ФергюсонТом Круз

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Звезда фильма Marvel сыграет в новой «Миссии невыполнима»
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