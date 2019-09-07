КИНО

На 76-м Венецианском кинофестивале назовут победителей

Критики полагают, что жюри отметит картины «Джокер» и «Офицер и шпион».

На 76-м Венецианском кинофестивале назовут победителей
Кадр из фильма "Джокер" (2019)

76-й Венецианский кинофестиваль завершится уже 7 сентября. В общей сложности в основном конкурсе представлен 21 фильм. Жюри в нынешнем году возглавляет режиссер Лукресия Мартель. Вскоре оно назовет обладателей почетных наград – «Золотого», «Серебряного льва Святого Марка», «Кубков Вольпи» и других премий, сообщает ТАСС.

По мнению кинокритиков, в этому году программа итальянского фестиваля сильная. Еще до торжественной церемонии они уже выдвигают свои теории, пытаясь угадать решение жюри. Критики полагают, что награду получит картина «Джокер», в которой главную роль сыграл Хоакин Феникс.

Нужно сказать, что кинокомикс наделал на фестивале немало шума. Чтобы познакомиться с картиной, люди несколько часов провели в очередях, а во время просмотра из залов часто слышали восторженные комментарии гостей. Некоторые критики и журналисты и вовсе заявили, что фильм может претендовать на «Оскар». Вскоре «Джокера» смогут увидеть и российские зрители. В отечественный прокат картина выходит 3 октября.

Многие гости фестиваля также выделили картину Романа Полански «Офицер и шпион». Кинолента основана на реальных событиях. В центре внимания – история французского офицера, против которого выдвинули ложное обвинение в конце XIX века. Этот фильм на Венецианском фестивале встретили тепло – во время презентации зрители не раз аплодировали.

Напомним, за несколько дней на острове Лидо состоялось множество премьер. Презентовали не только полнометражные картины, но и сериалы. О новом сезоне «Молодого папы» на пресс-конференции рассказал британский актер Джуд Лоу. Во время общения с журналистами исполнитель роли молодого понтифики поведал о непростых ситуациях на съемках картины.

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На 76-м Венецианском кинофестивале назовут победителей
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