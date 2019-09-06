КИНО

Человеку-пауку «закрыли дверь» в киновселенную Marvel

Супергерой снова заперт в собственном мире со своими злодеями.

Человеку-пауку «закрыли дверь» в киновселенную Marvel
Фанат Человека-Паука протестует против решения Sony. Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com

В конце лета фанатов киновселенной Marvel ждала грустная новость: компании Sony и Disney не смогли договориться о дальнейшем совместном использовании персонажа Человека-паука, и он выбыл из совместных фильмов с другими «мстителями». Многие любители комиксов ожидали, что это временное недопонимание, что юристы киностудий попугают зрителей, но в итоге утрясут свои разногласия. Но нет. На днях глава студии Sony Pictures Тони Винчигерра твердо сказал, что Паучку в Marvel «на данный момент дорога закрыта».

Как пишет издание Variety, спикер отметил, что между двумя компаниями нет недоброжелательности. Они прекрасно работали с Кевиной Файги, но в какой-то момент тот не выполнил своих обязательств.

Теперь, когда Человеком-пауком снова владеет только Sony, Винчигерра заявил, что планирует запустить собственную киновселенную, используя как врагов супергероя, так и его альтернативные версии. Студия уже работает над вторым фильмом Venom, картиной про вампира Морбиуса и еще одним сериалом. Босс Sony выразил твердую уверенность, что персонажу будет хорошо и без киновселенной Marvel. Однако, он все же добавил, что «жизнь длинная», намекая на то, что нынешние решения когда-нибудь могут измениться.

Будете ли вы ждать новых фильмов о Питере Паркере после всего произошедшего?

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MarvelSony PicturesсупергеройЧеловек-паук

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Человеку-пауку «закрыли дверь» в киновселенную Marvel
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