В Сети появился ролик про «Матрицу» с Уиллом Смитом в роли Нео

Интернет-умельцы высмеяли, пожалуй, самый большой прокол в карьере актера Уилла Смита. Речь идет о том, что он мог играть роль Нео в культовом фильме «Матрица». Напомним, режиссеры Вачовски изначально предлагали роль именно ему, но темнокожий артист отказался в пользу фантастического вестерна «Дикий, дикий Запад», который впоследствии оказался провальным (за него Смит даже получил «Золотую малину»).

И вот фанаты кино, используя технологию Deepfake, взяли несколько кадров из фильма и «надели» на Нео лицо Уилла Смита. Таким образом, у всех зрителей появилась возможность увидеть, как бы изменилась картина, если бы актер не принял решение, о котором жалеет до сих пор. В ролик вошли памятные сцены с двумя таблетками, сгибанием ложки и остановкой пуль.

Добавим, что Deepfake — это технология создания изображения человека искусственным интеллектом. Ее используют для наложения чьих-то лиц на уже существующие фото и видео. Некоторые сайты запрещают ее, так как эта методика позволяет, например, подставить лицо известной персоны в ролик эротического содержания или сфабриковать фальшивые новости.

Хотели бы посмотреть весь фильм с Уиллом Смитом в главной роли?