КИНО

Роберт Паттинсон рассказал о первой примерке костюма Бэтмена

Актер признался, что в броне Темного рыцаря Готэма сразу почувствовал себя сильнее.

Роберт Паттинсон рассказал о первой примерке костюма Бэтмена
Роберт Паттинсон мечтал о роли Бэтмена. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон рассказал журналистам о кастинге на роль Бэтмена. Пока Хоакин Феникс блистает в качестве Джокера в сольном фильме про злодея, режиссер Мэтт Ривз готовится снимать новую картину про Темного рыцаря, игнорируя всё, что до этого создавалось в кино по данному персонажу. И молодой актер нужен ему, чтобы рассказать о первых днях богача Брюса Уэйна в роли мстителя в маске.

На кастинге 33-летнему Паттинсону пришлось не просто показать себя, но и примерить фирменный костюм Бэтмена, сообщает сайт Comingsoon.

«Я надел его и сказал Мэтту: «Это действительно очень преображает!» — вспоминает актер. — Ты сразу чувствуешь себя очень сильным. В костюм невероятно трудно влезть, тебя в него впихивают пять человек. Ощущается тяжело, будто кто-то пытается вдавить твои ягодицы в ноги».

По последним данным, новый фильм о Бэтмене должен выйти в кинотеатрах 25 июня 2021 года. Предполагается, что врагами супергероя в картине станут известные по комиксам Двуликий, Пингвин, Женщина-Кошка, Загадочник, Светлячок и Безумный Шляпник.

Пойдете на новый фильм о Бэтмене в кино?

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БэтменкастингкостюмыРоберт Паттинсонсупергеройсъемки кино

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Роберт Паттинсон рассказал о первой примерке костюма Бэтмена
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