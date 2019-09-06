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Рэйф Файнс рассказал, как готовился к роли в «Опасных секретах»

Актеру удалось встретиться с человеком, которого предстояло играть.

Рэйф Файнс рассказал, как готовился к роли в «Опасных секретах»
Рэйф Файнс в роли Бена Эммерсона. Кадр из фильма "Опасные секреты"

Знаменитый актер Рэйф Файнс признался, что как и многие его коллеги, снявшиеся в триллере «Опасные секреты», никогда не слышал о девушке по имени Кэтрин Ган, которая в 2003 году стала героиней скандальной истории с участием спецслужб США и Великобритании.

Об этом, а также своем отношении к этой истории и своей роли в фильме, Рэйф рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Напомним, в картине режиссера Гэвина Худа Файнс сыграл адвоката, правозащитника Бена Эммерсона.

Как выяснилось, перед началом съемок он встретился с настоящим Эммерсоном, прототипом своего персонажа. Пообщавшись с мужчиной, актер получил возможность максимально правдоподобно передать его манеру двигаться, общаться с людьми и так далее.

Между тем, Файнс говорит, что не пытался просто копировать правозащитника.

«Не думаю, что я пытаюсь ему подражать, хотя вы все равно можете почувствовать определенные элементы качеств, которые в нем есть. На них я и строил эту роль», — рассказал актер.

 

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Кира НайтлиРэйф ФайнсФильм «Опасные секреты»

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Рэйф Файнс рассказал, как готовился к роли в «Опасных секретах»
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