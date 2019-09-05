КИНО

Стала известна дата премьеры новой «Лары Крофт»

Сиквел прошлогодней картины про легендарную расхитительницу появится на экранах через несколько лет.

Стала известна дата премьеры новой «Лары Крофт»
Кадр из фильма "Лара Крофт" 2018 г

19 марта 2021 года в кинотеатрах выйдет долгожданный сиквел прошлогоднего фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Это уже четвертый боевик, повествующий о приключениях героической дочери знаменитого ученого-археолога Ричарда Крофта.

Сценарий для нового фильма обязалась написать Эми Джамп, известная по проекту «Список смертников».

Режиссером-постановщиком выступит Бен Уитли, который знаком нашему зрителю по «Высотке». В главной роли снимется оскороносная Алисия Викандер.

По информации портала Deadline, снимать фильм начнут уже в начале 2020 года.

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Tomb Raider Лара КрофтЛара КрофтЛара Крофт: Расхитительница гробниц

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Стала известна дата премьеры новой «Лары Крофт»
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