Стала известна дата премьеры новой «Лары Крофт»

19 марта 2021 года в кинотеатрах выйдет долгожданный сиквел прошлогоднего фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Это уже четвертый боевик, повествующий о приключениях героической дочери знаменитого ученого-археолога Ричарда Крофта.
Сценарий для нового фильма обязалась написать Эми Джамп, известная по проекту «Список смертников».
Режиссером-постановщиком выступит Бен Уитли, который знаком нашему зрителю по «Высотке». В главной роли снимется оскороносная Алисия Викандер.
По информации портала Deadline, снимать фильм начнут уже в начале 2020 года.