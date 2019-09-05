Стала известна дата премьеры новой «Лары Крофт»

Сиквел прошлогодней картины про легендарную расхитительницу появится на экранах через несколько лет.

19 марта 2021 года в кинотеатрах выйдет долгожданный сиквел прошлогоднего фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Это уже четвертый боевик, повествующий о приключениях героической дочери знаменитого ученого-археолога Ричарда Крофта.

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Сценарий для нового фильма обязалась написать Эми Джамп, известная по проекту «Список смертников».

Режиссером-постановщиком выступит Бен Уитли, который знаком нашему зрителю по «Высотке». В главной роли снимется оскороносная Алисия Викандер.

По информации портала Deadline, снимать фильм начнут уже в начале 2020 года.