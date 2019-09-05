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Кира Найтли поставила под сомнение свободу слова в США

По мнению актрисы, сыгравшей главную роль в триллере «Опасные секреты», в 2003 году власти США блокировали новости о британской «разоблачительнице спецслужб» Кэтрин Ган.

Кира Найтли поставила под сомнение свободу слова в США
Кадр из фильма "Опасные секреты"

В российских кинотеатрах 5 сентября выходит новый фильм «Опасные секреты» с двукратной номинанткой премии «Оскар» Кирой Найтли в главной роли. В эксклюзивном интервью нашему порталу актриса, сыгравшая здесь переводчицу британских спецслужб, рассказала о том, чем ее так зацепил сценарий фильма.

По словам Киры, история настоящей Кэтрин Ган, которая и стала основой фильма режиссера Гэвина Худа, показалась ей необыкновенно важной. В 2003 году простая переводчица, переступив через свои страхи, решилась предать огласке секретную записку, где американское АНБ просит своих британских коллег в ЦПС помочь организовать прослушку некоторых членов Совбеза ООН, чтобы затем использовать полученные сведения для шантажа. Надавив на нужные страны, Штаты собирались получить союзников для голосования по вторжению в Ирак.

Актриса посетовала на то, что ничего не знала об истории Кэтрин, хотя в то время находилась в США. Она предположила, что американские власти не позволяли СМИ публиковать подобные новости.

«Подозреваю, что снималась тогда в Штатах, и там существовал некоторый «блокаут» на такие новости», — сказала Найтли в интервью Teleprogramma.pro.

Она также сообщила, что спрашивала своих коллег, помнят ли они историю Ган, но те тоже были в неведении. Между тем, по мнению звезды, этот случай достоин занять место в учебниках истории. Многих он заставляет задуматься о том, что правительства различных стран зачастую преступают закон, а госслужащие не могут разоблачить эти преступления без риска попасть в тюрьму.

Кира Найтли. Кадр из фильма "Опасные секреты"
Кадр из фильма «Опасные секреты»
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Гэвин ХудКира НайтлиФильм «Опасные секреты»

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Кира Найтли поставила под сомнение свободу слова в США
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