КИНО

В Сети появился трейлер боевика «Плохие парни 3»

Спустя 15 лет Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернулись к ролям незадачливых наркополицейских.

В Сети появился трейлер боевика «Плохие парни 3»
Плохие парни возвращаются на большой экран. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

4 сентября в Сети появился первый трейлер комедийного боевика «Плохие парни 3» с известными актерами Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. По сюжету, два детектива-напарника из предыдущих частей поссорились и пошли разными дорогами. Однако копам придется забыть обиды и снова объединиться, потому что за ними начал охоту опасный наемник, переполненный жаждой мести.

Выход картины в международный прокат намечен на 16 января 2020 года. Напомним, первая часть вышла в 1995-м и окупилась для своих создателей в семь раз. Второй фильм выпустили в 2003-м, потратив на съемки гораздо больше денег. В итоге картина окупилась вдвое и отзывы на нее были, скорее, отрицательными. За первые две части отвечал знаменитый режиссер Майкл Бэй, третью сняли в дуэте малоизвестные Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Пойдете на премьеру?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Плохие парни"боевикМартин Лоуренсновый трейлерУилл Смит

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился трейлер боевика «Плохие парни 3»
Интересно?
Поделись с друзьями: