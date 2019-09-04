В Сети появился трейлер боевика «Плохие парни 3»

4 сентября в Сети появился первый трейлер комедийного боевика «Плохие парни 3» с известными актерами Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. По сюжету, два детектива-напарника из предыдущих частей поссорились и пошли разными дорогами. Однако копам придется забыть обиды и снова объединиться, потому что за ними начал охоту опасный наемник, переполненный жаждой мести.

Выход картины в международный прокат намечен на 16 января 2020 года. Напомним, первая часть вышла в 1995-м и окупилась для своих создателей в семь раз. Второй фильм выпустили в 2003-м, потратив на съемки гораздо больше денег. В итоге картина окупилась вдвое и отзывы на нее были, скорее, отрицательными. За первые две части отвечал знаменитый режиссер Майкл Бэй, третью сняли в дуэте малоизвестные Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Пойдете на премьеру?