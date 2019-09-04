«Мне кажется, что я сыграл папу»: Ярмольник высказался о фильме «Одесса»

Популярный российский актер Леонид Ярмольник вместе с супругой Оксаной 3 сентября побывал на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса», в котором сыграл одну из ключевых ролей.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Леонид Исаакович признался, что свою роль — главы еврейской семьи и отца трех дочерей — он посвятил своему собственному отцу, ушедшему из жизни в 2010 году.

«Мне кажется, что я сыграл своего папу, поэтому мне было как никогда легко и приятно работать. И удивительно, ведь с отцом мы всегда спорили. И он был всегда прав», — отметил актер.

По мнению Ярмольника, фильмы на такие темы — это не просто история.

«Наше кино — это не история. Я бы сказал, что это наше вчера. Вчера, которое, я бы хотел, чтоб мы помнили сегодня. Потому что в нашей жизни очень многое меняется, но многое остается таким же, как и было».

Фильм «Одесса» выйдет в прокат в этот четверг, и его создатели надеются, что зритель оценит их старания.