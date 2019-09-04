В фильме «Чернобыль: Зона отчуждения» будет три варианта финала

4 сентября в Сети появился трейлер полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения», премьера которого назначена на 19 сентября. Видео раскрывает некоторые тайны сюжета предстоящей картины. В частности, становится понятно, что у одно из персонажей появятся суперсилы, дарованные ему некой сущностью. В добавок к этому в кинокартине будет затронута тема перемещения во времени.

Напомним, создатели фантастической картины сделали ей три разных концовки. Какая именно попадется конкретному зрителю, неизвестно. Для фанатов одноименного сериала, сюжет которого будет завершен данной полнометражкой, рекомендуется посмотреть все три варианта, чтобы полностью понять вселенную, созданную киношниками. При этом каждая версия фильма будет самостоятельным произведением, которое можно посмотреть и без знаний того, что произошло в сериале или в альтернативных концовках.

Фильм можно будет посмотреть на платформе ТНТ-Premier.

Уже хотите посмотреть этот фильм?