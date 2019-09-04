«Одесса»: Тодоровский снял фильм по личной истории, а Ярмольник посвятил роль отцу

В Москве состоялась премьера нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса», в основу которого легли детские воспоминания режиссера.

Действие картины происходит летом 1970 года во время эпидемии холеры, когда Одессу закрыли на карантин. Правда, снимать кино пришлось не в одноименном городе, а в павильонах «Мосфильма», в Таганроге, Ростове-на-Дону и Сочи. По словам режиссера, в фильме он постарался показать, как ощущение катастрофы изменило поведение людей.

«У меня всегда, еще со времен ВГИКа, было желание про это снять фильм, потому что для меня Одесса – это даже не город, а состояние души, — говорит Тодоровский. — Конечно, это личная история, потому что ее невозможно было бы снять, не будь я к этому причастен. Я хорошо помню холеру в Одессе, застал ее, будучи ребенком. Помню, что была дикая жара, кругом стояли солдаты и не пускали нас на пляж. Сначала все были здорово напуганы, а потом плюнули, и стали жить как раньше, даже руки не мыли. Но в целом, конечно, наш фильм о том, что люди иногда должны дышать полной грудью и разрешать себе какие-то вещи, которые обычно не разрешают».

«Так совпало, что сегодня у меня еще и день рождения, — поделилась супруга Тодоровского Евгения Брик, сыгравшая в фильме одну из главных ролей. — Поэтому волнение двойное и пульс зашкаливает! Но сегодня день рождения не праздную, сделаю это позже. Считаю, что у нас получилась очень искренняя, глубокая история про любовь, про страхи, про преодоление себя в экстремальных ситуациях. И я надеюсь, что зрители сумеют прочувствовать кино и впустить его в себя. Для меня самым сложным в этой работе было сыграть женщину, которая не любит своего мужа».

Пришедшая на премьеру с мужем Оксана Ярмольник рассказала нам, что поздравлять Евгению Брик с днем рождения они с коллегами будут на вечеринке, которая состоится у них дома через несколько дней: «Соберутся все самые близкие друзья. Естественно, я приготовила Жене в подарок свою игрушку (Оксана уже 20 лет создает авторские мягкие игрушки. — Прим. ред.) и вручу ей ее 8 сентября».

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Сыгравший главу еврейской семьи и отца трех дочерей Леонид Ярмольник признался, что посвятил эту роль своему отцу. «Мне кажется, что я сыграл своего папу, поэтому мне было как никогда легко и приятно работать. И удивительно, ведь с отцом мы всегда спорили. И он был всегда прав, — рассказал Ярмольник. — Наше кино — это не история. Я бы сказал, что это наше вчера. Вчера, которое, я бы хотел, чтоб мы помнили сегодня. Потому что в нашей жизни очень многое меняется, но многое остается таким же, как и было. Кстати, у нас с Валерой уже есть сценарий нового фильма, где я, скорее всего, буду продюсером. Но об этом пока рано говорить».

По красной дорожке прошлись исполнители главных ролей и звездные гости: Валерий Тодоровский и Евгения Брик с дочерью Зоей, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, Алексей Серебряков, Олеся Судзиловская, Александр Буйнов, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Светлана Хоркина (которая вот-вот второй раз станет мамой), Юрий Антонов, Александр Любимов, Надежда Бабкина, Алика Смехова и другие. Были даже глава Первого канала Константин Эрнст и миллиардер Михаил Прохоров. До последнего ждали приезда, заявленной среди гостей Аллы Пугачевой, но она так и не появилась.

Редкий гость светских мероприятий, певец Юрий Антонов, посетовал, что когда-то Одесса была его любимым городом. Но это было очень давно. Любовь прошла с тех пор, как певцу запретили въезд на Украину.

В широкий прокат фильм «Одесса» выйдет 5 сентября.

О чем кино

Действие разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

А вы пойдете в кинотеатр на «Одессу»?