Ярмольник рассказал о съемках в фильме «Одесса» и о взаимоотношениях с Тодоровским

5 сентября на экраны выходит фильм Валерия Тодоровского об Одессе 1970-х годов. О своей работе нам рассказал исполнитель одной из самых ярких ролей в картине Леонид Ярмольник.

Валерий Тодоровский снял кино по реальным событиям — эпидемии холеры в городе Одессе. В центре повествования — москвич Борис, приехавший к тестю с тещей вместе с сыном Валериком.

Он планировал пробыть в Одессе всего пару дней, но, как говорится, «не с его еврейским счастьем»: ровно в день его прилета Одессу закрывают на карантин из-за прокатившейся эпидемии холеры. В непредвиденных обстоятельствах люди начинают совершать абсолютно не свойственные им поступки. Вот и вокруг Бориса события закручиваются в тугой узел.

Леонид Ярмольник, сыгравший того самого тестя-одессита, рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко о том, каким он видит этот фильм.

— Вы играете достаточно колоритного персонажа. Сроднились с ним?

— Роль замечательная, сниматься было замечательно. Роль, наверное, любимая. Как-то так сложилось, что я ее даже не очень-то и играл. Просто все, о чем там идет речь, настолько мне близко, знакомо и понятно, что там не надо было даже играть – надо было просто проживать все это.

— Почему так получилось? Знакомый образ?

— В каком-то смысле, я сыграл того персонажа, который написан в сценарии и является реальным человеком из детства Валерия Петровича Тодоровского. Валера — одессит, он родился в Одессе. Эта история не буквально, но связана с его детством. И вот этот Григорий Осипович похож на моего покойного отца. Я играл Григория Осиповича, очень хорошо чувствуя и понимая своего отца. Как-то они совпали. Это одно поколение, одно время…

— Как работается у Тодоровского? Каков он на площадке?

— Работать у Тодоровского – всегда удовольствие. Это вам скажет любой артист, которому посчастливилось у него сниматься. Работать у такого режиссера для артиста – всегда большой праздник и в то же время большая ответственность.

— Что думаете о судьбе фильма? Прогремит?

— У Валеры вообще нет фильмов, которые были бы незамеченными зрителями, критикой, фестивалями. Валера считает, что мы сделали то, что хотели. И я считаю так же. Я кино это очень люблю.

— Есть ли кто-то в окружении, кого вы могли бы назвать стопроцентным одесситом? Ведь есть мнение, что одесский колорит невозможно передать, если ты не одессит.

— Если вы имеете в виду легендарный одесский говорок, характер и юмор, то даже не знаю… Думаю, что у Валерия Петровича те, кто одесситы в кино – они одесситы. Самые-самые. Валерий Петрович – очень тщательный режиссер, и там нет никакого наигрыша. То есть не КВНовское прочтение Одессы, а реальное. Там нет никакого баловства по поводу одесского акцента, знаете, когда его утрируют. Все настоящее. Мы к этому очень стремились и очень следили за этим.

— На сегодняшний день снимают американоподобные фильмы, это кино – совершенно другое…

— Да, оно совершенно другое. Это нормальная история 1970 года, реальная драматическая история большой семьи, интересного времени. Безусловно, это не «Трансформеры», но ведь и цели такой не было! Была цель – рассказать эту историю, в которой очень много жизни, много настоящего, взаимоотношений людей. Проблемы тех лет во многом созвучны с проблемами сегодняшнего дня. Это не мертвые исторические темы, это взаимосвязано с нашей сегодняшней жизнью, я в этом убежден.

— Не мало ли такого кино на экранах?

— Это вопрос не ко мне. Валерий Петрович снимает кино, которое он хочет снимать. И про то, чем он хочет поделиться со зрителями. И я так же, как продюсер и как актер. Мы сегодня стали меньше чувствовать и меньше понимать, я имею в виду молодежь (не всю, конечно!). Но как нужно уметь читать хорошие книги, точно так же нужно уметь смотреть хорошее, серьезное кино.

Своим впечатлением от работы с нами поделилась исполнительница одной из главных ролей и супруга режиссера Евгения Брик. И хотя мы поймали актрису посреди съемочной площадки, она все же сказала несколько слов о том, что чувствовала, когда увидела готовый результат.

— Потрясающие ощущения от фильма! Очень жду премьеры. Все было здорово.

— Скажите, этот фильм отличается от тех, в которых вы принимали участие?

— Конечно! Это очень особенный фильм и для всех нас, и для Валеры. Это очень искренний его проект.

Кстати, «Одесса» Валерия Тодоровского открывала фестиваль «Кинотавр» в этом году в Сочи. А у зрителей теперь есть шанс оценить эту историю, посетив кинотеатры с 5 сентября.

А вам ближе американские фильмы, базирующиеся на комиксах, или хорошая, качественно снятая российская драма?