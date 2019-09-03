КИНО

Российские фильмы летом не смогли привлечь зрителя в кинотеатры

В этом году зафиксированы рекордно низкие показатели за последние четыре года.

Российские фильмы летом не смогли привлечь зрителя в кинотеатры
Владимир Веленгурин/КП

С мая по август, в период отпусков, Голливуд традиционно радует нас блокбастерами. Только этим летом вышли картины «Мстители: Финал» и «Король Лев», собравшие максимальную кассу. А добавить еще и нашумевшую картину Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, так у российских фильмов не осталось и шанса на реванш.

В этом году отечественные ленты показали самые низкие показатели за последние четыре года.

«Печально, что ни один из российских фильмов не собрал даже 50 тысяч в прокате», — заметил замглавреда «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Посещаемость российских фильмов в кинозалах упала почти в три раза: если за сходный период прошлого года отечественные ленты посмотрели 7,3 млн зрителей, то в этом году всего 2,5 млн человек.

Голливуд же, тем временем, готовит новые премьеры. Так в октябре впервые на краны выйдет фильм «Матрица» в 4D, а к следующему году переснимут и «Бэмби» с новыми компьютерными технологиями.

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Тэги:

«Король Лев»«Однажды в... Голливуде»отечественный кинематографроссийские фильмы

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Российские фильмы летом не смогли привлечь зрителя в кинотеатры
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