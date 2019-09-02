КИНО

Триллер «Я иду искать» собрал за четыре дня свыше 60 млн рублей

Фильм обогнал знаменитую картину Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Триллер «Я иду искать» собрал за четыре дня свыше 60 млн рублей
Кадр из фильма "Я иду искать", скриншот.

Триллер «Я иду искать» (производство США) за несколько дней (с 29 августа по 1 сентября) занял первую строчку в рейтинге кинопроката России. По данным сайта kinobusiness.com, чек за его показ всего за 4 дня составил 61,4 млн рублей.

В кинотеатрах страны фильм Мэттью Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта появился 29 августа. В картине отметились такие актеры, как Энди Макдауэлл, Самара Уивинг, Марк О’Брайен, Адам Броди.

Вторую строчку кино-рейтинга занял мультфильм «Angry Birds-2 в кино» (режиссер-постановщик Туроп Ван Орман). Его четырехдневный показатель – 59,4 млн рублей.

Третье почетное место досталось ленте «Однажды в… Голливуде» с чеком 50,6 млн рублей.

Напомним, ранее мы писали, как телеведущей Анфисе Чеховой пришлось смотреть фильм «Однажды в… Голливуде» прямо на полу, поскольку показ проходил под открытым небом. Звезда не ожидала от ленты ничего хорошего, но она ее приятно удивила. По словам Анфисы, эта картина оказалась «ее».

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Тэги:

«Однажды в... Голливуде»«Я иду искать»Анфиса Чехова

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Триллер «Я иду искать» собрал за четыре дня свыше 60 млн рублей
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