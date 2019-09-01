Полнометражный фильм «Чернобыль. Зона отчуждения» выйдет в трех версиях

У фантастического сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» скоро выйдет продолжение в виде полнометражного фильма. Премьера запланирована на 19 сентября 2019 года, картина выйдет на платформе ТНТ-PREMIER, сообщает портал «Вокруг ТВ».

Создатели рассказали, что выпустили не один, а сразу три фильма. У них будет общий сюжет, но разные концовки и еще ряд отличающихся деталей. Какую именно версию не посмотрел бы зритель, ему придется увидеть все три, чтобы сюжет «Чернобыля» полностью сложился у него в голове. При этом, как рассказал продюсер проекта Валерий Федорович, каждая картина будет самостоятельным произведением, для понимания которой не нужны будут знания о событиях сериала или других версий фильма.

Напомним, сериал рассказал историю о компании из пяти друзей, которым удалось проникнуть в прошлое и остановить взрыв на Чернобыльской АЭС. В результате появилась альтернативное будущее, в котором СССР не распадался, эта участь постигла США.

Как вам идея с тремя разными версиями фильма?