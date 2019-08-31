Картина Тарантино впервые за 15 лет собрала в РФ один млрд рублей

Лента американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» собрала в России более одного миллиарда рублей. Такая статистика представлена в системе ЕАИС.

Согласно приведенным сведениям, пик продаж билетов пришелся на первые выходные проката картины. В те дни создатели ленты заработали более 467 млн рублей.

За последние 15 лет этот фильм Тарантино стал самым успешным в России. Начиная с 2004 года (именно с того момента в РФ регулярно собирают такие данные), ни одна из картин создателя «Криминального чтива» и не приближалась к отметке в один миллиард рублей.

К примеру, лента «Джанго Освобожденный», что вышла в 2013-м, собрала в прокате порядка 483 миллионов. Спустя три года режиссер представил «Омерзительную восьмерку». На ней Тарантино заработал 400 млн рублей, пишет «РБК».

На премьеру «Однажды…в Голливуде» он лично приезжал в Москву. Перед презентацией фильма режиссер дал большую пресс-конференцию, где рассказал о творчестве. Оказалось, Тарантино уже думает над сюжетом своей десятой картины. Возможно, она объединит все предыдущие работы режиссера.

Напомним, недавно стало известно, что 56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом.