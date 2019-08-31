5 причин пересмотреть культовые фильмы Тарантино

Своим новым фильмом «Однажды в... Голливуде» знаменитый режиссер еще раз доказал, что практически каждая его картина — шедевр.

Этим летом Квентин Тарантино представил зрителям свой девятый фильм «Однажды в… Голливуде». Пользуясь своим излюбленным приемом, культовый режиссер и сценарист сделал много отсылок не только к мировому кинематографу, но и к собственным картинам. Вместе с онлайн-кинотеатром ViP Play мы нашли пять причин пересмотреть фильмы Тарантино, если для этого вообще нужно искать причины.

Почерк мастера

Проекты, в которых появляется Тарантино, всегда можно узнать! Даже те, кто не назовет себя фанатом его работ, с легкостью вспомнит впечатляющие кровавые сцены, ироничные диалоги, красивую и выверенную картинку. Наибольшую известность режиссеру принесла франшиза «Убить Билла». Фильм снят в двух частях и рассказывает незаурядную историю мести. Бывший киллер по кличке Черная Мамба (Ума Турман) пытается покончить с темным прошлым и выходит замуж. На церемонии человек по имени Билл стреляет в девушку, ранит ее и отправляет в кому на долгих 4 года. Когда невеста приходит в себя, то решает отомстить обидчикам и выходит на тропу войны. Сценарий фильма Тарантино писал вместе с Умой Турман. В итоге получилась кровавая, дикая и незабываемая картина, которая сделала многих зрителей настоящими фанатами жанра.

Звезды первой величины

Квентин Тарантино никогда не мелочился с актерским составом. Он долго пытался получить финансирование на свою первую картину, пока не уговорил известного голливудского актера старой школы Харви Кейтеля сыграть в его фильме. В итоге, он заполучил в труппу молодого, но талантливого Тима Рота («Обмани меня», «Четыре комнаты»), уже популярного Майкла Мэдсена («Квантовый скачок», «Полиция Майами») и незабываемого Стива Бушеми («Большой Лебовски», «Фарго»). Со временем у режиссера появились свои любимчики среди звезд. Так, например, Мэдсен снялся во всех его фильмах, Бушеми появляется в семи, Семюэл Л. Джексон — в восьми проектах по сценариям Тарантино, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт поработали в трех фильмах. Отдельная любовь режиссера — Ума Турман. Она появляется в четырех фильмах мастера. Чтобы собрать звездную команду в «Криминальное чтиво», Тарантино повышал гонорары актерам, иногда даже в ущерб себе. Из 8 миллионов долларов, затраченных на производство, 5 пошли на зарплату актеров — Джона Траволты, Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона и других. Больше всех получил, конечно, Уиллис, находившийся на вершине своей карьеры.

Альтернативная история

Зрители по всему миру любят Тарантино за его легкость и смелость в работе с историческими фактами. Режиссер может дотошно воссоздавать визуальные черты исторической эпохи, до мелочей описывать быт и окружение персонажей, оживлять реальных личностей того времени — но все равно удивить зрителей неожиданным прочтением исторических фактов. Такой сюрприз ждет и всех, кто посмотрит только что вышедший «Однажды в… Голливуде», и всех, кто захочет пересмотреть оскароносный боевик «Бесславные ублюдки». В этой истории режиссер переосмысляет ни много ни мало историю Второй мировой — и убивает Гитлера руками банды американских евреев-головорезов.

Визуальный экстаз

Если о сюжетах и историях Тарантино критики спорят, то эталонная экранная картинка автора — бесспорный факт. Режиссер вдохновляется классическими кинематографическими приемами, экспериментирует с цветом и звуком, подбирает невероятно характерных персонажей с необычной внешностью. Удивительное и с визуальной, и с технической точки зрения воплощение получил восьмой фильм Квентина — «Омерзительная восьмерка». Он фактически возродил технологию особого широкоформатного кино, которая не использовалась в производстве с конца 60-х годов XX столетия. Необычное соотношение кадра сразу бросается в глаза, а белоснежные виды, в которых затем разворачивается кровавое месиво, выглядят особенно впечатляюще.

Последний фильм Тарантино

Если верить обещаниям режиссера, за свою карьеру он снимет только 10 фильмов. «Однажды в… Голливуде» — девятая работа Тарантино, а это значит, что мы можем рассчитывать всего на один новый шедевр! Когда он выйдет — неизвестно, но у нас есть шанс к этому времени разгадать феномен Квентина Тарантино и его загадки, щедро оставленные во всех картинах. Например, почти во всех фильмах режиссера есть кадр, снятый из багажника машины. Кто-то уверяет, что разглядел во всех картинах маэстро крупные планы женских ног. Еще одна загадка — ошибка в английском варианте названия «Бесславные ублюдки». Само название Тарантино позаимствовал у итальянского фильма 1978 года с разрешения режиссера. Зачем он допустил в нем ошибку, Тарантино так и не рассказал ни журналистам, ни зрителям. Сколько таких загадок и скрытых отсылок в его работах — сказать сложно. Однако пересмотреть лучшие фильмы режиссера с этим осознанием точно стоит!

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