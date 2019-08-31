КИНО 5 причин пересмотреть культовые фильмы Тарантино
КИНО

5 причин пересмотреть культовые фильмы Тарантино

Ирина Ивашкова

Своим новым фильмом «Однажды в... Голливуде» знаменитый режиссер еще раз доказал, что практически каждая его картина — шедевр.

Этим летом Квентин Тарантино представил зрителям свой девятый фильм «Однажды в… Голливуде». Пользуясь своим излюбленным приемом, культовый режиссер и сценарист сделал много отсылок не только к мировому кинематографу, но и к собственным картинам. Вместе с онлайн-кинотеатром ViP Play мы нашли пять причин пересмотреть фильмы Тарантино, если для этого вообще нужно искать причины.

Почерк мастера

Проекты, в которых появляется Тарантино, всегда можно узнать! Даже те, кто не назовет себя фанатом его работ, с легкостью вспомнит впечатляющие кровавые сцены, ироничные диалоги, красивую и выверенную картинку. Наибольшую известность режиссеру принесла франшиза «Убить Билла». Фильм снят в двух частях и рассказывает незаурядную историю мести. Бывший киллер по кличке Черная Мамба (Ума Турман) пытается покончить с темным прошлым и выходит замуж. На церемонии человек по имени Билл стреляет в девушку, ранит ее и отправляет в кому на долгих 4 года. Когда невеста приходит в себя, то решает отомстить обидчикам и выходит на тропу войны. Сценарий фильма Тарантино писал вместе с Умой Турман. В итоге получилась кровавая, дикая и незабываемая картина, которая сделала многих зрителей настоящими фанатами жанра.

Кадр из фильма «Убить Билла» (2003)

Звезды первой величины

Квентин Тарантино никогда не мелочился с актерским составом. Он долго пытался получить финансирование на свою первую картину, пока не уговорил известного голливудского актера старой школы Харви Кейтеля сыграть в его фильме. В итоге, он заполучил в труппу молодого, но талантливого Тима Рота («Обмани меня», «Четыре комнаты»), уже популярного Майкла Мэдсена («Квантовый скачок», «Полиция Майами») и незабываемого Стива Бушеми («Большой Лебовски», «Фарго»). Со временем у режиссера появились свои любимчики среди звезд. Так, например, Мэдсен снялся во всех его фильмах, Бушеми появляется в семи, Семюэл Л. Джексон — в восьми проектах по сценариям Тарантино, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт поработали в трех фильмах. Отдельная любовь режиссера — Ума Турман. Она появляется в четырех фильмах мастера. Чтобы собрать звездную команду в «Криминальное чтиво», Тарантино повышал гонорары актерам, иногда даже в ущерб себе. Из 8 миллионов долларов, затраченных на производство, 5 пошли на зарплату актеров — Джона Траволты, Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона и других. Больше всех получил, конечно, Уиллис, находившийся на вершине своей карьеры.

Альтернативная история

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)

Зрители по всему миру любят Тарантино за его легкость и смелость в работе с историческими фактами. Режиссер может дотошно воссоздавать визуальные черты исторической эпохи, до мелочей описывать быт и окружение персонажей, оживлять реальных личностей того времени — но все равно удивить зрителей неожиданным прочтением исторических фактов. Такой сюрприз ждет и всех, кто посмотрит только что вышедший «Однажды в… Голливуде», и всех, кто захочет пересмотреть оскароносный боевик «Бесславные ублюдки». В этой истории режиссер переосмысляет ни много ни мало историю Второй мировой — и убивает Гитлера руками банды американских евреев-головорезов.

Визуальный экстаз

Если о сюжетах и историях Тарантино критики спорят, то эталонная экранная картинка автора — бесспорный факт. Режиссер вдохновляется классическими кинематографическими приемами, экспериментирует с цветом и звуком, подбирает невероятно характерных персонажей с необычной внешностью. Удивительное и с визуальной, и с технической точки зрения воплощение получил восьмой фильм Квентина — «Омерзительная восьмерка». Он фактически возродил технологию особого широкоформатного кино, которая не использовалась в производстве с конца 60-х годов XX столетия. Необычное соотношение кадра сразу бросается в глаза, а белоснежные виды, в которых затем разворачивается кровавое месиво, выглядят особенно впечатляюще.

Кадр из фильма «Омерзительная восьмёрка» (2015)

Последний фильм Тарантино

Если верить обещаниям режиссера, за свою карьеру он снимет только 10 фильмов. «Однажды в… Голливуде» — девятая работа Тарантино, а это значит, что мы можем рассчитывать всего на один новый шедевр! Когда он выйдет — неизвестно, но у нас есть шанс к этому времени разгадать феномен Квентина Тарантино и его загадки, щедро оставленные во всех картинах. Например, почти во всех фильмах режиссера есть кадр, снятый из багажника машины. Кто-то уверяет, что разглядел во всех картинах маэстро крупные планы женских ног. Еще одна загадка — ошибка в английском варианте названия «Бесславные ублюдки». Само название Тарантино позаимствовал у итальянского фильма 1978 года с разрешения режиссера. Зачем он допустил в нем ошибку, Тарантино так и не рассказал ни журналистам, ни зрителям. Сколько таких загадок и скрытых отсылок в его работах — сказать сложно. Однако пересмотреть лучшие фильмы режиссера с этим осознанием точно стоит!

Культовые фильмы Квентина Тарантино можно посмотреть уже сейчас в подборке онлайн-кинотеатра ViP Play.

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Тэги:

«Однажды... в Голливуде»«Убить Билла»Квентин Тарантино

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5 причин пересмотреть культовые фильмы Тарантино
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