Не хуже книг: экранизации бестселлеров, которые мы ждем в новом сезоне

Есть литературные произведения, которые так и просятся на большие экраны. В нашем обзоре – фильмы, которые сняты по таким книгам и вскоре появятся в прокате.

У каждого читателя хоть раз, но возникала мысль, что неплохо бы экранизировать прочитанное произведение. Конечно, не всякую книгу можно качественно переложить на язык кинематографа. Но тем, о которых пойдет речь ниже, явно мало места на полках.

Куда ты пропала, Бернадетт?

Список бестселлеров по версии New York Times обновляется достаточно быстро. Но роман Марии Семпл быстро стал культовым и продержался в нем целый год. За это время книга вышла в тираж более чем в 25 странах.

Рецензенты отзываются о книге так:

«Я ценю иронию в книгах и неожиданные кульбиты».

«Тот случай когда берешь книгу на поразвлечься, а получаешь настоящий джекпот».

«Почему я не прочла ее раньше? Она стала для меня приятным открытием! Каждый раз, погружаясь в сюжет, я не могла оторваться».

Режиссер: Ричард Линклейтер

В ролях: Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джуди Грир, Лоренс Фишберн, Билли Крудап

Жанр: комедия, драма

Дата выхода: 5 сентября 2019

В жизни Бернадетт есть все, необходимое для счастья. Но все не так однозначно. Бернадетт – одаренный архитектор, но из-за разочарований прошлого она как могла глубоко закопала собственный талант. У нее прекрасный дом, только вот он в отчаянно аварийном состоянии. Ее муж – гениальный программист, но не менее безалаберный муж. У нее замечательная дочь, но и у той порок сердца, поэтому первые пять лет ее жизни Бернадетт мыкалась по больницам. А безупречный район, в котором живет ее семья, на поверку скучен как белая тарелка.

Вся жизнь в этом районе отвратительно предсказуема и линейна. Настолько, что исчезновение Бернадетт становится всеобщим потрясением.

Ты умеешь хранить секреты?

40 стран и тираж в 40 миллионов – достижения этой книги. Легкое чтиво, ставшее бестселлером от Софи Кинселла, автора серии книг «Шопоголик».

Рецензии на книгу неоднозначны:

«Книгу проглотила аки гамбургер в небезызвестном ресторане общественного питания. Причем первую половину откровенно смаковала, а вторую доедала уже по инерции».

«Мне не понравилась предсказуемость сюжета, как во многих любовных романах; но понравились стиль писательницы и забавная главная героиня».

«Как же я хохотала в три часа ночи на весь дом! Сюжет как будто для фильма создан, удивительно что не экранизировали».

Режиссер: Элиза Дуран

В ролях: Александра Даддарио , Тайлер Хэкли

Жанр: комедия

Дата выхода: 3 октября 2019

В момент опасности, когда самолет попал в зону турбулентности, главная героиня так испугалась, что от страха выболтала свои секреты симпатичному незнакомцу, оказавшемуся в соседнем с ней кресле. Все бы ничего, и случайные попутчики обычно исчезают из жизни навсегда… Но не в этот раз. Незнакомец оказывается новым начальником девушки. И все ее секреты и секретики оказываются под угрозой.

И пусть понятно, что все закончится хеппи-эндом, но приключения, которые ждут неуклюжую и нелепую, но симпатичную главную героиню, заставят посмеяться от души.

История Дэвида Копперфильда

Классика мировой литературы «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» переиздавался бессчетное количество раз и был переведен, наверное, на все языки мира. Кроме, разве что тех, которые не знают печатного станка.

Да и экранизировался роман уже десятки раз без преувеличения. Но снова и снова режиссеры обращаются к роману как к источнику вдохновения. Ведь эта история поистине удивительна и бессмертна, как и любая история любви.

За годы существования романа накопилось бессчетное количество рецензий:

«Повествование ритмично, герои разнообразны, описания прекрасны. Весь роман – это сплошные эмоциональные качели, когда за персонажей то очень больно, то радостно».

«Диккенс чересчур категоричен в своих персонажах. Есть светлая сторона, есть темная, никакого выбора, лишь жесткие рамки».

«Старая добрая Англия. Как же я люблю возвращаться в нее, через такие потрясающие книги».

Режиссер: Армандо Ианнуччи

В ролях: Дев Патель, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бен Уишоу, Гвендолин Кристи, Питер Капальди

Жанр: драма

Мировая премьера: 5 сентября, международный кинофестиваль в Торонто

Дата релиза в России: конец 2019 года

Эта полуавтобиографическая история о том, как главный герой взрослеет и формирует характер. О том, как меняются окружающие его люди с течением времени. Это – история об отношениях на всех их уровнях. И об отношении к себе, и об отношениях в семье, и об отношении к миру и окружающим людям.

При всем том, что роман – это история целой жизни, он не обрывается «в никуда». В нем каждый получает то, что заслуживает.

Так близко к горизонту

Список бестселлеров Amazon разместил книгу на первом месте в первые же недели после ее выхода в тираж. Вышедший в 2016 году, этот роман считается одним из самых успешных литературных произведений последних лет. Тем удивительнее, что у нас этот роман не издавался.

В ролях: Луна Ведлер, Янник Шуманн, Луиза Бефорт

Жанр: романтическая мелодрама

Дата релиза в России: конец 2019 года

Все в будущем Джессики радужно и безоблачно. Вдобавок, она еще и влюбляется в красавца Дэнни, который, к тому же, отвечает взаимностью. Но что-то не так: будто какая-то тайна окружает молодого человека. И когда Джессике удается заглянуть за фасад внешне уверенного и успешного мужчины, оказывается, что внутри он глубоко травмирован и ведет отчаянную борьбу за нормальное существование.

Но не только прошлое в жизни Дэнни безысходно. Его будущее уже тоже прорисовано мрачными красками. Начинается гонка со временем…

Подлинная история банды Келли

Автор романа – один из четырех авторов за всю историю, которые получили Букеровскую премию дважды!

Отзывы частенько отсылают к романтическим историям

«Чем-то это напоминает нашу веру в доброго царя, но видимо она свойственна многим национальностям».

«Робин Гуд, только по-австралийски – хочется верить и симпатизировать».

«Потомки каторжников: чего от них еще ожидать? Только прославления таких вот персонажей».

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Рассел Кроу, Джордж Маккэй, Николас Холт, Чарли Ханнэм, Эсси Дэвис, Томасин МакКензи

Жанр: байопик, исторический, приключения

Релиз в России: конец 2019

От одного только упоминания этого имени дрожала полиция. За его поимку живым или мертвым была назначена колоссальная сумма. Охотники за головами выходили на его поиски и в одиночку, и группами. И все неизменно оказывались мертвы. А те, кто сумел выжить, спивались по салунам и предпочитали не рассказывать о встрече со знаменитым разбойником.

Главный герой и не хотел бы становиться разбойником, он все надеялся на то, что в правительстве ничего не знают о происходящем на местах. И даже писал письма в высшие инстанции, наивно полагая, что сейчас они там наверху со всем разберутся. Но время шло, ничего не менялось, и Нэд решил, что нужно брать все в свои руки.

Идеальная няня

Роман Лейлы Слимани – лауреат Гонкуровской премии 2016 года. Это жуткая и неправдоподобная история, которая произошла в реальной жизни.

Отзывы читателей полны эмоций

«История, конечно, душераздирающая, особенно если учесть, что она написана по реальным событиям. Тревожное ощущение от книги осталось».

«Теперь вот смотришь в лицо человеку и думаешь: а что у него на самом деле в голове?».

«Книга заставила по-другому смотреть даже на ближайшее окружение. Если что – розовых очков на мне больше нет».

Режиссер: Люси Борлето

В ролях: Лейла Бехти, Карин Вьяр, Антуан Райнарц

Жанр: психологический триллер

Дата релиза в России: конец 2019

Няня – из тех, кого называют мечтой хозяйки. Ее блюда пользуются неизменным успехом у всех друзей семьи. Она запросто перекладывает на себя обязанности молодой мамы, задерживается, если это нужно родителям, а дети ее просто обожают. Вот только хозяйку настораживает слишком уж настойчивое вмешательство няни в дела семьи. А когда приходит пора расставаться, и вовсе оказывается, что у няни совершенно другие планы.

А какой жанр ближе вам? Может быть есть книга, которую хотели бы экранизировать лично вы?