КИНО Не хуже книг: экранизации бестселлеров, которые мы ждем в новом сезоне
КИНО

Не хуже книг: экранизации бестселлеров, которые мы ждем в новом сезоне

Анна Русич

Есть литературные произведения, которые так и просятся на большие экраны. В нашем обзоре – фильмы, которые сняты по таким книгам и вскоре появятся в прокате.

У каждого читателя хоть раз, но возникала мысль, что неплохо бы экранизировать прочитанное произведение. Конечно, не всякую книгу можно качественно переложить на язык кинематографа. Но тем, о которых пойдет речь ниже, явно мало места на полках.

Куда ты пропала, Бернадетт?

Список бестселлеров по версии New York Times обновляется достаточно быстро. Но роман Марии Семпл быстро стал культовым и продержался в нем целый год. За это время книга вышла в тираж более чем в 25 странах.

Рецензенты отзываются о книге так:

«Я ценю иронию в книгах и неожиданные кульбиты».

«Тот случай когда берешь книгу на поразвлечься, а получаешь настоящий джекпот».

«Почему я не прочла ее раньше? Она стала для меня приятным открытием! Каждый раз, погружаясь в сюжет, я не могла оторваться».

Режиссер: Ричард Линклейтер

В ролях: Кейт Бланшетт, Кристен Уиг, Джуди Грир, Лоренс Фишберн, Билли Крудап

Жанр: комедия, драма

Дата выхода: 5 сентября 2019

В жизни Бернадетт есть все, необходимое для счастья. Но все не так однозначно. Бернадетт – одаренный архитектор, но из-за разочарований прошлого она как могла глубоко закопала собственный талант. У нее прекрасный дом, только вот он в отчаянно аварийном состоянии. Ее муж – гениальный программист, но не менее безалаберный муж. У нее замечательная дочь, но и у той порок сердца, поэтому первые пять лет ее жизни Бернадетт мыкалась по больницам. А безупречный район, в котором живет ее семья, на поверку скучен как белая тарелка.

Вся жизнь в этом районе отвратительно предсказуема и линейна. Настолько, что исчезновение Бернадетт становится всеобщим потрясением.

Ты умеешь хранить секреты?

40 стран и тираж в 40 миллионов – достижения этой книги. Легкое чтиво, ставшее бестселлером от Софи Кинселла, автора серии книг «Шопоголик».

Рецензии на книгу неоднозначны:

«Книгу проглотила аки гамбургер в небезызвестном ресторане общественного питания. Причем первую половину откровенно смаковала, а вторую доедала уже по инерции».

«Мне не понравилась предсказуемость сюжета, как во многих любовных романах; но понравились стиль писательницы и забавная главная героиня».

«Как же я хохотала в три часа ночи на весь дом! Сюжет как будто для фильма создан, удивительно что не экранизировали».

Режиссер: Элиза Дуран

В ролях: Александра Даддарио , Тайлер Хэкли

Жанр: комедия

Дата выхода: 3 октября 2019

В момент опасности, когда самолет попал в зону турбулентности, главная героиня так испугалась, что от страха выболтала свои секреты симпатичному незнакомцу, оказавшемуся в соседнем с ней кресле. Все бы ничего, и случайные попутчики обычно исчезают из жизни навсегда… Но не в этот раз. Незнакомец оказывается новым начальником девушки. И все ее секреты и секретики оказываются под угрозой.

И пусть понятно, что все закончится хеппи-эндом, но приключения, которые ждут неуклюжую и нелепую, но симпатичную главную героиню, заставят посмеяться от души.

История Дэвида Копперфильда

Кадр из фильма "История Дэвида Копперфильда"
Кадр из фильма «История Дэвида Копперфильда»

Классика мировой литературы «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» переиздавался бессчетное количество раз и был переведен, наверное, на все языки мира. Кроме, разве что тех, которые не знают печатного станка.

Да и экранизировался роман уже десятки раз без преувеличения. Но снова и снова режиссеры обращаются к роману как к источнику вдохновения. Ведь эта история поистине удивительна и бессмертна, как и любая история любви.

За годы существования романа накопилось бессчетное количество рецензий:

«Повествование ритмично, герои разнообразны, описания прекрасны. Весь роман – это сплошные эмоциональные качели, когда за персонажей то очень больно, то радостно».

«Диккенс чересчур категоричен в своих персонажах. Есть светлая сторона, есть темная, никакого выбора, лишь жесткие рамки».

«Старая добрая Англия. Как же я люблю возвращаться в нее, через такие потрясающие книги».

Режиссер: Армандо Ианнуччи

В ролях: Дев Патель, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бен Уишоу, Гвендолин Кристи, Питер Капальди

Жанр: драма

Мировая премьера: 5 сентября, международный кинофестиваль в Торонто

Дата релиза в России: конец 2019 года

Эта полуавтобиографическая история о том, как главный герой взрослеет и формирует характер. О том, как меняются окружающие его люди с течением времени. Это – история об отношениях на всех их уровнях. И об отношении к себе, и об отношениях в семье, и об отношении к миру и окружающим людям.

При всем том, что роман – это история целой жизни, он не обрывается «в никуда». В нем каждый получает то, что заслуживает.

Так близко к горизонту

Кадр из фильма "Так близко к горизонту"
Кадр из фильма «Так близко к горизонту»

Список бестселлеров Amazon разместил книгу на первом месте в первые же недели после ее выхода в тираж. Вышедший в 2016 году, этот роман считается одним из самых успешных литературных произведений последних лет. Тем удивительнее, что у нас этот роман не издавался.

В ролях: Луна Ведлер, Янник Шуманн, Луиза Бефорт

Жанр: романтическая мелодрама

Дата релиза в России: конец 2019 года

Все в будущем Джессики радужно и безоблачно. Вдобавок, она еще и влюбляется в красавца Дэнни, который, к тому же, отвечает взаимностью. Но что-то не так: будто какая-то тайна окружает молодого человека. И когда Джессике удается заглянуть за фасад внешне уверенного и успешного мужчины, оказывается, что внутри он глубоко травмирован и ведет отчаянную борьбу за нормальное существование.

Но не только прошлое в жизни Дэнни безысходно. Его будущее уже тоже прорисовано мрачными красками. Начинается гонка со временем…

Подлинная история банды Келли

Кадр из фильма "Подлинная история банды Келли"
Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли»

Автор романа – один из четырех авторов за всю историю, которые получили Букеровскую премию дважды!

Отзывы частенько отсылают к романтическим историям

«Чем-то это напоминает нашу веру в доброго царя, но видимо она свойственна многим национальностям».

«Робин Гуд, только по-австралийски – хочется верить и симпатизировать».

«Потомки каторжников: чего от них еще ожидать? Только прославления таких вот персонажей».

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Рассел Кроу, Джордж Маккэй, Николас Холт, Чарли Ханнэм, Эсси Дэвис, Томасин МакКензи

Жанр: байопик, исторический, приключения

Релиз в России: конец 2019

От одного только упоминания этого имени дрожала полиция. За его поимку живым или мертвым была назначена колоссальная сумма. Охотники за головами выходили на его поиски и в одиночку, и группами. И все неизменно оказывались мертвы. А те, кто сумел выжить, спивались по салунам и предпочитали не рассказывать о встрече со знаменитым разбойником.

Главный герой и не хотел бы становиться разбойником, он все надеялся на то, что в правительстве ничего не знают о происходящем на местах. И даже писал письма в высшие инстанции, наивно полагая, что сейчас они там наверху со всем разберутся. Но время шло, ничего не менялось, и Нэд решил, что нужно брать все в свои руки.

Идеальная няня

Актриса Лейла Бехти. Фото
Актриса Лейла Бехти. Фото: Globallookpress

Роман Лейлы Слимани – лауреат Гонкуровской премии 2016 года. Это жуткая и неправдоподобная история, которая произошла в реальной жизни.

Отзывы читателей полны эмоций

«История, конечно, душераздирающая, особенно если учесть, что она написана по реальным событиям. Тревожное ощущение от книги осталось».

«Теперь вот смотришь в лицо человеку и думаешь: а что у него на самом деле в голове?».

«Книга заставила по-другому смотреть даже на ближайшее окружение. Если что – розовых очков на мне больше нет».

Режиссер: Люси Борлето

В ролях: Лейла Бехти, Карин Вьяр, Антуан Райнарц

Жанр: психологический триллер

Дата релиза в России: конец 2019

Няня – из тех, кого называют мечтой хозяйки. Ее блюда пользуются неизменным успехом у всех друзей семьи. Она запросто перекладывает на себя обязанности молодой мамы, задерживается, если это нужно родителям, а дети ее просто обожают. Вот только хозяйку настораживает слишком уж настойчивое вмешательство няни в дела семьи. А когда приходит пора расставаться, и вовсе оказывается, что у няни совершенно другие планы.

А какой жанр ближе вам? Может быть есть книга, которую хотели бы экранизировать лично вы?

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Тэги:

Бернадетт?Идеальная няняИстория Дэвида КопперфильдаКуда ты пропалаТак близко к горизонтуТы умеешь хранить секреты?

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Не хуже книг: экранизации бестселлеров, которые мы ждем в новом сезоне
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