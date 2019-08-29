КИНО

Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы

Согласно проведенному опросу, в список лучших картин попали: «Любовь и Голуби» и «Москва слезам не верит».

Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы
фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Не так давно стало известно, какие сериалы любят смотреть россияне. Тогда в топ попали: «Оттепель», «Преступление и наказание» Дмитрия Светозарова и «Идиота» Владимира Бортко. Также популярностью пользуются исторические сериалы. А этим летом Первый канал решил выяснить, какие любимые отечественные фильмы у Россия. Был проведен опрос среди телезрителей, в котором приняло участие более 50 тысяч человек.

Зрители выбирали из 100 предложенных номинантов на звание лучших кинокартин. Как выяснилось, из комедий жителям России больше всего по душе «Любовь и Голуби» Владимира Меньшова, а из мелодрам, работа того же режиссера, «Москва слезам не верит». Также не сложно было догадаться, какой фильм оказался лучшим среди детективных. Выбор зрителей пал в пользу «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». А вот в жанре детских картин победу одержала добрая кинолента «Приключения Электроника», в котором главные роли сыграли братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы.

Приключения электроника. фото
фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»

В отечественно кинематографе не так много музыкальных фильмов. «Карнавальная ночь» одна из самых ярких работ Эльдара Рязанова. Ее россияне и назвали лучше в своем жанре. Также была отмечена приключенческая картина «Д’Артаньян и три мушкетера». Во время опроса удалось выяснить, кого зрители считают лучшими среди актеров и актрис. Они назвали имена Андрея Миронова и Надежды Румянцевой, сообщают «РИА-Новости».

А какие отечественные фильмы любите вы?

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Андрей Мироновлучшие фильмыЛюбовь и голубиотечественное киноФильм "Москва слезам не верит"

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Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы
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