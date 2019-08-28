КИНО

В Москве снимут фильм о создании советской ядерной бомбы

Съемками занимается режиссер Игорь Копылов.

В Москве снимут фильм о создании советской ядерной бомбы
Зрители увидят фильм о первой советской атомной бомбе. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look

Режиссер сериала «Крылья Империи» Игорь Копылов снимает фильм о создании первой атомной бомбы в СССР. Съемки запланированы с июня по ноябрь 2019 года. Как сообщает ТАСС, кинокомиссия Москвы одобрила работу съемочной группы в музее-квартире Кржижановского, на даче Сталина, а также на центральных улицах города. В картине задействованы актер Виктор Добронравов, Евгений Ткачук и Евгения Брик.

Напомним, работа над советской атомной бомбой началась еще в 30-х годах прошлого века. Первый проект был готов к 1940 году, однако первое успешное испытание прошло только 29 августа 1949-го — в Казахстане. Информация о нем держалась в тайне. Через год СССР официально заявил о наличии подобного оружия.

Кстати, по этой теме в 1974 году был снят двухсерийный художественный фильм «Выбор цели», а в 2013 — телесериал «Бомба».

А вам интересна подобная историческая тема в кино?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бомбаВиктор ДобронравовЕвгений ТкачукМоскваСоветский Союзсъемки кино

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Москве снимут фильм о создании советской ядерной бомбы
Интересно?
Поделись с друзьями: