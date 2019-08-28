В Москве снимут фильм о создании советской ядерной бомбы

Режиссер сериала «Крылья Империи» Игорь Копылов снимает фильм о создании первой атомной бомбы в СССР. Съемки запланированы с июня по ноябрь 2019 года. Как сообщает ТАСС, кинокомиссия Москвы одобрила работу съемочной группы в музее-квартире Кржижановского, на даче Сталина, а также на центральных улицах города. В картине задействованы актер Виктор Добронравов, Евгений Ткачук и Евгения Брик.

Напомним, работа над советской атомной бомбой началась еще в 30-х годах прошлого века. Первый проект был готов к 1940 году, однако первое успешное испытание прошло только 29 августа 1949-го — в Казахстане. Информация о нем держалась в тайне. Через год СССР официально заявил о наличии подобного оружия.

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Кстати, по этой теме в 1974 году был снят двухсерийный художественный фильм «Выбор цели», а в 2013 — телесериал «Бомба».

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