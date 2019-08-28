КИНО

Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым

Сюжет картины разворачивается в будущем после катастрофы, из-за которой все города и населенные пункты планеты оказались в изоляции.

Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Аванпост. фото: кадр из видео youtube.com

Еще в начале этого года уральский режиссёр Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе. Эта картина из России стала единственной, вошедшей в шорт-лист фестиваля. А в конце августа вышел трейлер киноленты о будущем человечества, где людям придется бороться, чтобы выжить.

На кадрах фильма показано, до какой степени развития дойдут люди. Дроны и другая современная техника уже не будут чем-то необычным. Однако даже в таком мире у людей появятся враги. По сюжету, произойдет катастрофа, после которой города и другие населенные пункты окажутся в изоляции, в так называемой зоне карантина. Причина случившегося кроется за границей таинственного круга, где прячется что-то неизведанное, которое хочет убить все живое.

Спасать человечество придется последнему аванпосту.

«Когда вы посмотрите наш новый масштабный трейлер, то, надеюсь, убедитесь, что „Аванпост“ — кино, обязательное к просмотру на большом кинотеатральном экране», — высказался продюсер «Аванпоста» Валерий Федорович в интервью для «Кинопоиска».

Главные роли в фильме исполнят Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова. Премьера фантастической киноленты намечена на 21 ноября 2019 года. Напомним,, что ранее режиссер Егор Баранов трудился над такими картинами, как «Гоголь», «Ёлки последние», «Физрук спасает Россию», «Самоубийцы» и сериал «Sпарта».

А вы ждете премьеру захватывающего фильма?

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Тэги:

Алексей ЧадовЕгор БарановкиноновинкиФильм "Аванпост"

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Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
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