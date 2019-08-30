Фильмы о первоклассниках, которые помогут ученикам полюбить школу 

Школьная жизнь – такая незнакомая и загадочная для тех, кто идет туда в первый раз. Чтобы познакомить детей со школой, покажите им веселые и интересные фильмы о таких же первоклашках, как они.

Просмотр этих фильмов разных лет настроит всю семью на правильный лад – пусть ребенок идет в школу с охотой и хорошим настроением.

«Первоклассница», 1948 г.

Да, фильм снят больше 70 лет назад, и форма у школьников сегодня не такая, и парты другие, и вообще все изменилось! Но все ли? Капризная Маруся Орлова, поначалу не желавшая принимать новые для себя правила, все-таки научилась быть дисциплинированной ученицей, сдерживать свои порывы.

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Может быть, посмотреть такой фильм будет полезным для нынешних гиперактивных малышей? И они быстрее усвоят, что это значит – быть добрым, вежливым.

«Внимание, черепаха!», 1969 г.

Фильм Ролана Быкова – о приключениях настоящей черепашки, оказавшейся среди шустрых, озорных и любопытных первоклашек. Не выдержав их общества, черепаха сбежала. Но ребятишки решили во что бы то ни стало ее отыскать.

Жизнь первоклассников проходит перед нами как на ладони. Мы видим, как рождается первая дружба, как они делают открытия и испытывают разочарования, как помогают друг другу… И пусть некоторые реалии советских времен будут непонятны современным детям – родители им объяснят. Зато все остальное актуально и сейчас.

«Капля в море», 1973 г.

Первоклассник Витя Синицын всего за один день успел многое – застрять головой в чугунке, влюбиться, научиться свистеть, устроить спектакль… Словом, сплошные приключения, и все это – 1 сентября!

Трогательный и наивный фильм обязательно заставит вас улыбнуться и вспомнить собственное детство, а вашим детям доставит немало радостных минут и понимание того, что взрослеть – это совсем не страшно, а очень интересно, и в школу идти стоит хотя бы для того, чтобы познакомиться и подружиться с такими веселыми ребятами, как Витя.

«Кыш и Два портфеля», 1974 г.

Брат и сестра Алеша и Снежана – такого маленького роста, что в первый же школьный день получили прозвище «Двапортфеля». А Кыш – это щенок. Тоже маленький, но гораздо более беспомощный, чем первоклассники. О нем нужно заботиться, его нужно воспитывать.

Некоторые ситуации, показанные в фильме, уже никак не смогут повториться сегодня, потому что изменилась вся страна и мы вместе с ней. Но еще больше в фильме моментов, которые никогда не устареют. Ведь в картине рассказывается о доброте и смелости, дружбе и взаимовыручке.

«Марка страны Гонделупы», 1977 г.

Фильм снят по детской повести Софьи Могилевской, рассказывающей о дружбе трех мальчишек-первоклассников. Старший школьник по имени Лева решил обмануть одного из друзей, уговорив того обменять серию марок на единственную – несуществующей страны Гонделупы, где живут пираты.

Доверчивый Петя согласился, и у него начались неприятности, с которыми помогают справиться друзья. Пусть у них еще не хватает жизненного опыта – зато в избытке смелость и отвага, желание помочь товарищу, честность и порядочность.

Фильм захватывающий, только родителям придется объяснить детям, что такое промокашка и зачем она была нужна, почему писали перьями, макая их в чернильницу, и другие устаревшие моменты. Но ведь так даже интереснее!

«Утро без отметок», 1983 г.

Маленькому Глебу только 6 лет, но ему обязательно нужно записаться в первый класс, ведь туда идет девочка Наташа, которая ему нравится. Да и в детский сад ходить надоело… И Глеб идет на отчаянный поступок – меняет свой ножик на школьную форму друга.

Приключения маленького авантюриста смотрятся «на одном дыхании», фильм наполнен и весельем, и переживаниями, зритель увидит здесь даже шпионов. А еще – услышит знаменитую песню Владимира Шаинского «Если б не было школ».

«Первоклашки», 2012 г.

На Землю прилетел инопланетянин. Он не взрослый, а мальчишка, и на нашу планету попал, не послушавшись маму. А чтобы ничем не отличаться от остальных маленьких землян, принял облик первоклассника и взял себе смешное имя – Пупышок.

Вместе с новыми друзьями он собирается идти в первый класс. Забавная музыкальная комедия – отличный способ провести время за просмотром всей семьей.

«Дневник мамы первоклассника», 2014 г.

Фильм снят по одноименной книге Маши Трауб и рассказывает о переживаниях и сложностях, с которыми приходится сталкиваться родителям маленьких школьников. Если не подходить к этому с юмором – дело плохо!

Непонятные задания, противные прописи, родительские собрания, детские праздники, первые школьные радости и огорчения, — через все это пришлось пройти семье Маши Трауб, как и всем остальным родителям первоклашек. Забавный и полезный фильм лучше смотреть всей семьей.

А вы смотрели эти фильмы? Давно, в детстве, или сейчас – вместе с собственными детьми?