Фильм «Ирландец» выйдет всего лишь в нескольких кинотеатрах Америки

Широкого проката картина знаменитого Мартина Скорсезе не получит, так как картина выпускается через Netflix. Телевизионная сеть хочет получить максимум выгоды от такого сотрудничества.

О том, что новая картина с Аль Пачино и Робертом де Миро в главных ролях не выйдет в широкий прокат, стало известно еще в начале лета… Премьера же ленты состоится в рамках 57-го Нью-Йоркского кинофестиваля, который начнется 27 сентября.

Зрители кинофорума первыми увидят экранизацию книги писателя Чарльза Брандта «I Heard You Paint Houses» («Я слышал, ты красишь дома»). В основе сюжета — рассказ о профсоюзном работнике, которому приписывают убийство 25 гангстеров…

Однако одним фестивалем показ не ограничится. На официальной страничке проекта в Twitter сообщается, что картину также покажут в некоторых кинозалах США 1 ноября. А еще через неделю, 8 ноября, ленту можно будет увидеть и в залах Великобритании. Правда, прокат ожидается крайне ограниченным в обоих случаях.