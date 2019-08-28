КИНО

Фильм «Ирландец» выйдет всего лишь в нескольких кинотеатрах Америки

Широкого проката картина знаменитого Мартина Скорсезе не получит, так как картина выпускается через Netflix. Телевизионная сеть хочет получить максимум выгоды от такого сотрудничества.

Фильм «Ирландец» выйдет всего лишь в нескольких кинотеатрах Америки

О том, что новая картина с Аль Пачино и Робертом де Миро в главных ролях не выйдет в широкий прокат, стало известно еще в начале лета… Премьера же ленты состоится в рамках 57-го Нью-Йоркского кинофестиваля, который начнется 27 сентября.

Зрители кинофорума первыми увидят экранизацию книги писателя Чарльза Брандта «I Heard You Paint Houses» («Я слышал, ты красишь дома»). В основе сюжета — рассказ о профсоюзном работнике, которому приписывают убийство 25 гангстеров…

Однако одним фестивалем показ не ограничится. На официальной страничке проекта в Twitter сообщается, что картину также покажут в некоторых кинозалах США 1 ноября. А еще через неделю, 8 ноября, ленту можно будет увидеть и в залах Великобритании. Правда, прокат ожидается крайне ограниченным в обоих случаях.

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«Ирландец»Аль ПачиноМартин СкорсезеРоберт Де Ниро

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Фильм «Ирландец» выйдет всего лишь в нескольких кинотеатрах Америки
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