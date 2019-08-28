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Вышел трейлер нового фильма с Нагиевым «Девушки бывают разные»

В картине Сарика Андреасяна Дмитрий сыграет главу мафиози, а еще трое актеров переоденутся в девушек...

Вышел трейлер нового фильма с Нагиевым «Девушки бывают разные»
«Девушки бывают разные», 2019

Новая комедия чем-то напоминает «Мальчишник в Вегасе»… Хотя бы потому, что трое друзей прилетают в Мексику. Отмечают свой приезд, а наутро не могут вспомнить, что же с ними произошло… Оказывается, они всего за одну ночь успели разгневать местного мафиози, которого сыграл Дмитрий Нагиев.

Вот друзья, сбегая от плохих парней, и решают переодеться в дам… Ведь так их точно не узнают.

Наряжаться в женские платья на площадке пришлось главному «Полицейскому с Рублевки» Роману Попову, актеру «Физрука» Дмитрию Власкину и Артему Сучкову, известному по работе в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения».

В необычном образе зрители увидят и самого Дмитрия Нагиева. В красном пиджаке с голой грудью и, конечно же, золотой увесистой цепью.

На большом экране фильм можно будет увидеть 10 октября.

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Тэги:

«Девушки бывают разные»Артём СучковДмитрий ВласкинДмитрий НагиевРоман Попов

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Вышел трейлер нового фильма с Нагиевым «Девушки бывают разные»
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