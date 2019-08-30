«Тачка на миллион»: кем был Джон Делореан – создатель машины из «Назад в будущее»

Если вы думаете, что изобретение автомобиля – это скучный процесс, то вы глубоко заблуждаетесь. Создатели авантюрной биографической комедии «Тачка на миллион» с легкостью докажут вам это.

С 29 августа в кинотеатрах страны можно посмотреть на историю жизни человека, создавшего легендарный автомобиль DeLorean DMC-12. Не можете вспомнить, что это? Тогда вспоминайте кинотрилогию Роберта Земекиса «Назад в будущее» и безумного профессора, который сконструировал машину времени. Собственно, об этой машине и идет речь в новой комедии Ника Хэмма.

Режиссер не стал изобретать велосипед и пошел проторенной голливудской дорожкой. Если доллары, то чемоданами, если наркотики, то килограммами, если тюремные сроки, то трижды пожизненные. Все гипертрофированно: и дружба, и предательство, и даже сама калифорнийская погода солнечна и безмятежна настолько, что ничего серьезного происходить просто никак не может.

Вокруг шикарные авто, прекрасные женщины, солнце, Калифорния и отличные актеры. У каждого персонажа своя четко отмеренная доза юмора – скучать не придется. Фильм не отягощен драмой, хотя в жизни изобретателя Джона Делореана, биография которого положена в основу повествования, все было не настолько гладко.

Джон родился в семье, что называется, без перспектив

Мальчику хватило ума осознать, что только он сам способен проложить себе дорогу в будущее. Джон прошел путь от сына разнорабочего до президента компании Pontiac в 1965 году, потом президента Chevrolet в 1969. А еще спустя пару лет он стал вице-президентом General Motors, чьими подразделениями являлись эти самые Pontiac и Chevrolet.

За это время Делореан запатентовал более 200 изобретений и решил, что с него достаточно. Видимо, устал работать «на дядю». Нужно было выходить в широкое плавание…

DeLorean Motor Company: взлет

Проработав на престижной должности всего год, Делореан ушел из General Motors и решил открывать собственную компанию по производству авто DMC (DeLorean Motor Company). Великобритания с радостью взялась за предложение о сотрудничестве.

Рядом с Белфастом за полтора года был построен самый передовой автозавод в Европе, были приглашены лучшие специалисты, и работа закипела. В планах были несколько моделей, которые должны были поставить на колени мощнейших мировых производителей автомобилей.

Месть, саботаж и шпионы

Но как только завод заработал в полную мощность, как сразу же все пошло не так. Нефтяной кризис стал причиной урезания инвестиций, пришлось удешевлять производство, а это – неизменные потери в качестве.

Произведенные автомобили сыпались буквально по всем узлам. Пришлось открывать центры, призванные доводить выпущенные с конвейера машины до приемлемой кондиции. Неполадок в конструкции было так много, что поговаривали даже о направленном саботаже.

Кто стал врагом Джона и как его обвинили в наркоторговле

Дело в том, что когда Делореан уходил из General Motors, он написал книгу о том, как все устроено внутри компании и какие страсти раздирают ее изнутри. Высшее руководство компании, естественно, затаило злобу и записало Джона в вечные враги. С большими недругами пришли и большие проблемы: Джона записали в наркобароны…

Считается, что дело о торговле наркотиками сфабриковано против Делореана как раз руководством General Motors. Если бы все удалось в полной мере, то GM решала сразу два вопроса: мстила за вынесенное наружу грязное белье компании и заодно избавлялась от талантливого конкурента.

«Ложечки нашлись, а осадочек остался»

Джону удалось доказать в суде, что вмененная ему продажа 25 килограммов кокаина была подстроенной ФБР провокацией. Его оправдали, но пока шли судебные разбирательства, инвесторы отозвали все свои вложения.

Делореан еще пытался барахтаться, но слишком уж сильны были конкуренты и слишком ослаблен в мире бизнеса он сам. Восстановить и наладить производство машины мечты так и не получилось – в изобретателя как в бизнес-партнера уже никто не верил. В этом GM преуспела.

Больше Джону некогда было изобретать

Судебные разбирательства относительно банкротства длились вплоть до 1999 года, в 2000 году Джона вообще выселили из его небольшого поместья. Талантливый изобретатель, потративший годы жизни на судебные тяжбы из-за фальшивых обвинений вместо того, чтобы создавать автомобили, прожил еще 5 лет и умер от последствий инсульта.

Добавим только одно: если бы Земекис снял свой первый фильм из серии «Назад в будущее» не в 1985 году, а годика на три раньше, то история DeLorean не завершилась бы и до сих пор. И, возможно, автомобилестроение уже вышло бы на совершенно иной уровень. Но DMC-12 слишком поздно стал культовым, и к тому времени его создатель уже успел обанкротиться.

За все время было выпущено всего лишь около 9000 экземпляров DMC-12, а до наших дней и вовсе дошло меньше 8000 штук. Но каждой из этих машин владельцы дорожат настолько, что любую из них можно назвать «тачкой на миллион».

А вы хотели бы, чтобы в вашем гараже стояла такая «машина времени»?