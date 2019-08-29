Режиссер фильма по мотивам Норд-Оста: «Мы привлекли к съемкам реальных заложников теракта»

29 августа 2019 года в прокат выходит лента «Последнее испытание», снятая по мотивам захвата террористами Театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Работа над сценарием к фильму «Последнее испытание» была закончена еще в 2005 году, когда сильны были эмоции после трагедии на Дубровке. По словам режиссера Алексея Петрухина, он даже начал уже что-то снимать, но вовремя понял, что он своим фильмом только еще больше разожжет ненависть в обществе.

Работа была свернута, и вот теперь, когда зритель высоко оценил предыдущую остросоциальную картину Петрухина «Училка» с великолепной Ириной Купченко в главной роли, пришла идея снять фильм, базирующийся на тех страшных событиях. Изменены место действия, названия, мотивы, но сам факт захвата огромного количества заложников в общественном месте сохранился.

Корреспонденты Teleprogramma.pro побеседовали с режиссером, сценаристом и одним из продюсеров «Последнего испытания» Алексеем Петрухиным.

— Сложно ли было при написании сценария абстрагироваться от реальных событий, которые происходили на Дубровке?

— Я не абстрагировался, я восстановил те события, обработав их с художественной точки зрения. Где-то приукрасил, где-то сгладил, особенно в самых жестоких эпизодах. Я довольно точно воспроизвел всю хронологию событий, разве что финальная часть у меня отличается от реальной – киноязык это позволяет.

Сценарий был написан у меня в 2005 году. И он был написан не «по мотивам», а как раз про Норд-Ост, посвящен Норд-Осту. Крен был немного в сторону «Крепкого орешка». Но если бы я сделал картину, это, конечно, была бы беда.

Тогда родственники жертв теракта на Дубровке горячо поддержали идею создания этого фильма, но я вовремя осознал, что что-то не то делаю. Вот тогда сценарий изъяли, положили в стол, закрыли, забыли.

А вот после случился эффект «Училки», которая ездит по стране вот уже 4 года с неизменным успехом. У нас только в августе 18 показов «Училки» в детских лагерях, куда нас зовут, приглашают – это дорогого стоит. Тогда я понял, что кино действительно вдохновляет, будоражит, объединяет, заставляет общаться, поднимает эти вопросы, показывает, какие решения находят люди в таких ситуациях.

Я вспомнил, что у меня лежит готовый сценарий, где тоже присутствует класс. Я изменил мотивацию, сделал крен в другую сторону, и теперь вот уже получилась история «по мотивам» тех событий. В мире с тех пор произошло много таких ситуаций. Какие-то освещались мало, какие-то ярче… Для нас, конечно, самое трагичное и памятное – это Норд-Ост. Наблюдали же в прямом эфире, освещение в СМИ неоднозначное было…

— Мы знаем, что к съемкам были привлечены участники Норд-Оста. Какие роли у них были?

— Действительно, среди актеров, которые играли заложников, были те, кто реально пережил тот теракт. Одни оказались в числе актеров – мы набирали 750 человек, и действительно среди них было несколько человек, оказавшихся 23 октября в театре на Дубровке.

Кто-то из них пришел через объявленный кастинг, кто-то консультировался с психологом, и тот настаивал, рекомендовал пойти и еще раз пережить все в защищенном месте в формате игры, съемок фильма. И я вам скажу, что терапевтический эффект был виден прямо на площадке.

Первые дни людям это очень тяжело давалось, а потом произошло то, после чего ты понимаешь, что не зря мы это кино задумали и делали. Даже несмотря на то, выйдет оно потом или не выйдет. Действительно помогало на все взглянуть под другим углом. Людей отпустило. Вам нужно с ними пообщаться, чтобы было понятно, насколько все стало лучше.

Ну, с точки зрения «может так быть, не может так быть», «Могла ли училка так разговаривать или не могла» — первые зрители как раз сейчас рассуждают о просмотренном фильме. Хочу сказать, что все, что там было – все так и было. Единственное, нужно помнить о том, что это – кино. Ты вырезаешь какие-то моменты, сокращаешь время… Все-таки у тебя есть всего два часа, в которые нужно вместить события нескольких дней.

— Что было самым сложным в работе над картиной?

— Самым сложным в этой картине, как и в «Училке» при всей ее простоте, было обыграть каждого введенного в сценарий героя. Героев много и я хотел сделать так, чтобы зритель даже начал путаться, чью сторону занять. Я не говорю о противостоянии террористов и заложников – это понятно. Я имею в виду конфликты между героями – они возникают у всех. И когда много героев, это очень тяжелая задача. Перед съемками тебе кажется, что все понятно, а когда начинаешь снимать – понимаешь, что даже теряешь каких-то героев, уже физически не хватает эмоций и тогда принимаешь решение упростить роль, сократить… Что-то даже уже на постпродакшене, монтаже просто убираешь и режешь, чтобы уже и не было.

У меня был конфликт между учителями, конфликт между школьниками разных возрастов, здесь снова собрался класс из «Училки». Мне так хотелось показать историю противостояния младшего и старшего класса, но это уже было перебором. Мы не вмещались с этой историей в формат фильма, а сериал делать не хотелось. Пришлось вырезать.

— То есть, сами писали сценарий, сами снимали и сами резали по живому?

— Да, пришлось, иначе ничего бы не получилось. Это было самым тяжелым: правильно отработать много героев, много линий. А еще герои какие! Ирина Купченко, Ирина Алферова, Сергей Мартынов, Миша Евланов, Иван Кокорин, Олег Тактаров, Никита Тарасов, Лена Захарова, Жижикин, Мерзликин… На каждого смотришь, у всех харизма, все мощные, у всех энергия прет…

Начинаешь перечислять и понимаешь, что у тебя одна задача — чтобы все это великолепие не превратилось в капустник. Хотелось сохранить нерв, хотелось, чтобы у зрителя сердце колотилось, душа работала, мозги кипели. Чтобы думал и смотрел, а не на актеров смотрел. Судя по первым показам, мне кажется, получилось.

Режиссера поддержала и актриса Ирина Алферова, исполнившая роль учительницы

— Сниматься было на удивление легко. В принципе, если игра – это твоя профессия, то тебе по плечу любые съемки. Тем более, если подбирается такая команда. Ирина Купченко – потрясающая. Я дала свое согласие на участие в проекте, как только узнала, что в нем будет Купченко. Режиссер отличный, актеры отличные…

Хоть сюжет и тяжелый сам по себе, но все равно, это – игра. Я не сумасшедшая, чтобы пропускать это все через себя в полной мере.

— Кого вы играли? Как чувствуете: насколько удалась вам роль?

— Играла учительницу, по сценарию – оппонента Купченко. Но я не особо люблю противостояния, поэтому сглаживала углы. Мой «класс» меня так любил, что режиссер на нас очень сердился. Но я была не виновата: они все на меня вешаются, в любви объясняются… Ну, и в кадре все это проскакивает, а мы должны быть все время в конфликте. Не знаю, как все получилось в результате – финальной версии я не видела. Я всегда отступаю от сценария, я всегда свою героиню оправдываю, как я это называю – немножко хитрю.

Историю противостояний в фильме «Последнее испытание» можно будет посмотреть с 29 августа в сети кинотеатров Синема Стар, Киномакс, Искра и других.

А вы пойдете в кино на «Последнее испытание»?