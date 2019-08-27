Вышел трейлер исторической драмы «Король» с Робертом Паттинсоном

В Сети появился первый трейлер исторической драмы «Король» об английском монархе Генрихе V. Будучи талантливым полководцем, этот правитель был одним из ключевых фигур Столетней войны с Францией. Он лично повел свои войска в битве при Азенкуре. Жизнь короля подробно описывал в своих исторических хрониках Уильям Шекспир. Работы великого автора и легли в основу сюжета данного фильма.

Роль Генриха V сыграл 23-летний Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Интерстеллар», «Леди Бёрд» и «Зови меня своим именем». Также он был самым молодым в истории номинантом на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Антагониста картины, наследника французского престола, сыграл 33-летняя звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

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Премьера состоится 2 сентября 2019 года на Венецианском кинофестивале. Затем фильм можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.

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