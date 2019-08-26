Актриса «Унесенных ветром» дожила до 103 лет

Этим летом голливудской актрисе Оливии де Хэвилленд исполнилось 103 года. Артистка-долгожитель — одна из немногих оставшихся в живых, кто снимался в «золотой эре» американского кино. Ее наиболее известные роли: Мелани Уилкс в «Унесенных ветром», Кэтрин Слопер в фильме «Наследница» и Джоди Норрис в картине «Каждому своё». За последние две работы женщина получила по «Оскару».

Оливия пережила всех, кто снимался с нею в «Унесенных ветром» (картина вышла в прокат в 1939 году). Женщина играла роли вплоть до 1988 года, но и после этого была достаточно активна. Например, в 2017 году в Америке вышел сериал «Вражда», повествующий о соперничестве актрис «золотой эры» Голливуда, и роль Хэвилленд в нем исполнила Кэтрин Зета-Джонс. Так пожилая Оливия, не смотря на возраст, подала иск в суд за то, что создатели шоу использовали ее изображение без разрешения. Кстати, в том же году ей присвоили титул Дама-командор Ордена Британской империи, и она стала самой возрастной женщиной, когда-либо удостоенной его.

Сейчас она живет в Париже и даже иногда появляется на светских мероприятиях. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, отвечает: хорошие гены.

А вы хотели бы дожить до ста лет?