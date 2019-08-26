Скорсезе удостоят награды на фестивале в Санта-Барбаре

Заслуги Мартина Скорсезе будут отмечены на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Вручение почетных наград состоится 14 ноябре на официальном гала-ужине, где четырнадцатую ежегодную премию Кирка Дугласа за выдающиеся достижения в кинематографе получит 76-летний Скорсезе.

Сам Дуглас в коротком интервью подметил, что считает Мартина блестящим режиссером. Ведь ему удалось снять огромное количество фильмов, ставших в последствии киношедеврами. Кроме того, Кирк назвал Скорсезе сокровищем кинематографа.

Напомним, что уже этой осенью в прокат выйдет новая лента прославленного режиссера — «Ирландец». Одну из ролей в картине сыграл Роберт Де Ниро. Кроме того, в съемках был задействован 31-летний Джесси Племонс. Премьерный показ фильма ожидается 27 сентября на фестивале в Нью-Йорке, США, передает РИА Новости.

Напомним, что Мартин Скорсезе становился лауреатом премии «Оскар». Среди его работ такие ленты, как «Молчание», «Волк с Уолл-стрит», «Авиатор», «Винил», «Хранитель времени», «Остров проклятых».