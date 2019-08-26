Звезда фильмов «Блэйд» и «Армагеддон» Удо Кир прилетит в Россию

Культовая звезда Германии 14 сентября откроет фестиваль документального, короткометражного и анимационного кино «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге. Удо Кир снялся почти в двух сотнях картин, таких как «Блэйд», «Печать дьявола», «Армагеддон», «Пережить рождество».

Актер представит на мероприятии картину «Раскрашенная птица» по книге Ежи Косинского. Ее мировая премьера состоится через неделю на Венецианском кинофестивале. В центре сюжета фильма — маленький мальчик, который во время войны потерял всех близких. Ребенок пытается выжить в одиночку, в отчаянии бродя по разоренным деревням.

В этом году на фестиваль «Послание к человеку» пришли три тысячи заявок почти из ста стран. Топ зарубежных представителей по числу картин – это Франция, Германия и США. В этом году зрители МКФ увидят 70 фильмов.