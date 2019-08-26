Собак, сыгравших Леди и Бродягу, вывели на красную ковровую дорожку

После успеха «Короля Льва» и «Аладдина», превращенных из мультиков в красивые полнометражные фильмы, компания Disney пересняла еще один свой шедевр — «Леди и Бродягу». Это трогательная история о любви породистой собачки и обычного дворового пса. Оригинал вышел в 1955 году, а к 2019-му из него сделали картину с живыми актерами. Причем не только люди, но и собаки в кадре настоящие.

На днях в Калифорнии прошла выставка D23, на которой Disney представил готовящиеся к выходу новинки. Каково же было удивление зрителей, когда и на сцену, и на красную ковровую дорожку к ним вывели собак-актеров — тех самых, что фигурируют в трейлере. Они тут же стали любимцами публики.

Напомним, мультфильм 1955 года запомнился зрителям трогательной сценой, в которой Леди и Бродяга едят одну макаронину и в итоге целуются. В новом фильме этот момент, естественно, повторили. Главных героев-собак озвучили актеры Тесса Томпсон и Джастин Теру. Картина выйдет 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

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