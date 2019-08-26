В Сети появились короткие тизеры «Джокера» с Хоакином Фениксом

3 октября в российских кинотеатрах выйдет фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Картина представит глубоко проработанную историю становления главного злодея из комиксов про Бэтмена. Фанаты Темного рыцаря с нетерпением ждут эту премьеру, ведь Джокер всегда был достаточно колоритным персонажем, способным потянуть на себе целый фильм, даже без героя. И вот наконец киношники воплотили идею его сольного появления на экране.

Подогревая интерес зрителей, режиссер картины Тодд Филлипс выложил в Instagram шесть коротких тизеров, показывающих отрывки из фильма с ключевыми актерами. Кстати, трейлер уже гуляет по Сети. 44-летний Хоакин Феникс сыграл комика, который вместо продолжения карьеры на сцене выбирает путь криминала и в итоге становится грозой города Готэма.

Напомним, ранее роль Джокера блистательно исполнили Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. Новый актер ранее признался, что он боялся браться за этого персонажа, но в итоге использовал свой страх для лучшего исполнения злодея. Добавим, что в этой картине также задействованы актеры Роберт Де Ниро и Зази Битц.

Пойдете на «Джокера» в кино?