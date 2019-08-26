Фанаты нашли в фильме про Гарри Поттера коммунистический символ

Теперь по Сети гуляет слух, что один из персонажей мог быть коммунистом.

В социальных сетях появился новый мем, связанный с фильмами о Гарри Поттере. Пользователи Интернета заподозрили, что персонаж Рубеус Хагрид, наполовину великан и надежный друг мальчика-волшебника, был коммунистом. Поводом к тому стал кадр из третьей части, на котором видны рабочие инструменты, сложенные в избушке добродушного лесника. Это серп и молот, расположенные так, как на памятном советском символе.

«Пасхалка» стала поводом для множества шуток в Сети на тему «товарища Хагрида». В конце концов, в книгах Джоан Роулинг было немало политических отсылок, да и в большом кино даже самый незначительный предмет редко попадает в кадр просто так.

Напомним, этим летом появилась новость о том, что по вселенной Гарри Поттера будет снят сериал. Однако создательница саги о мальчике, который выжил, опровергла эту информацию, назвав ее чьей-то фантазией.

Как вы думаете, киношники специально так сложили серп и молот или это совпадение?