КИНО

Фанаты нашли в фильме про Гарри Поттера коммунистический символ

Теперь по Сети гуляет слух, что один из персонажей мог быть коммунистом.

Фанаты нашли в фильме про Гарри Поттера коммунистический символ
Хижина Хагрида на выставке Гарри Поттера в Германии. Фото: Bernd Settnik/dpa

В социальных сетях появился новый мем, связанный с фильмами о Гарри Поттере. Пользователи Интернета заподозрили, что персонаж Рубеус Хагрид, наполовину великан и надежный друг мальчика-волшебника, был коммунистом. Поводом к тому стал кадр из третьей части, на котором видны рабочие инструменты, сложенные в избушке добродушного лесника. Это серп и молот, расположенные так, как на памятном советском символе.

Гарри Поттер
Пасхалка не сразу бросается в глаза, но оставляет недвусмысленный намек. Фото: стоп-кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана».

«Пасхалка» стала поводом для множества шуток в Сети на тему «товарища Хагрида». В конце концов, в книгах Джоан Роулинг было немало политических отсылок, да и в большом кино даже самый незначительный предмет редко попадает в кадр просто так.

Напомним, этим летом появилась новость о том, что по вселенной Гарри Поттера будет снят сериал. Однако создательница саги о мальчике, который выжил, опровергла эту информацию, назвав ее чьей-то фантазией.

Как вы думаете, киношники специально так сложили серп и молот или это совпадение?

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Гарри ПоттерГарри Поттер и узник Азкабанаинтернет-мемСоветский Союз

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Фанаты нашли в фильме про Гарри Поттера коммунистический символ
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