КИНО

«Angry Birds 2 в кино» стал самым популярным фильмом недели

За минувшие выходные лента собрала в российском прокате 97,8 миллиона рублей.

«Angry Birds 2 в кино» стал самым популярным фильмом недели
«Angry Birds 2 в кино»^ 2019

Вот и наступил момент, когда фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» уступил первую строчку рейтинга в российском прокате. По итогам минувших выходных первое место заняла мультипликационная кинолента «Angry Birds 2 в кино».

Фильм заработал 97,8 миллиона рублей. Любопытно, что комедия вышла на экраны еще 15 августа, но небывалый ажиотаж вокруг фильма сохранился вплоть до этих выходных.

Забавных пернатых озвучили: Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Майя Рудольф, Дэнни Макбрайд, Лесли Джонс.

Впрочем, фильм Тарантино также остался в лидерах. Только теперь он занимает второе почетное место. За выходные лента подарила создателям еще 88,2 миллиона рублей к уже имеющейся кассе.

И, наконец, замыкает тройку финалистов — фильм ужасов «Капкан». Любители острых ощущений подарили его создателям целых 78,2 миллиона рублей только за один уикенд.

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«Angry Birds 2 в кино»«Капкан»«Однажды... в Голливуде»

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«Angry Birds 2 в кино» стал самым популярным фильмом недели
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