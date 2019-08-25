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Вторая часть «Черной пантеры» выйдет весной 2022 года

Зрителей ждет новое приключение короля Ваканды.

Вторая часть «Черной пантеры» выйдет весной 2022 года
Черная Пантера дерется за свою страну. Фото: Marvel Studios

Вторая часть супергеройского фильма «Черная пантера» выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Об этом студия Marvel сообщила в Twitter. Напомним, первая картина рассказывала об одноименном борце со злом, который является не просто мстителем в маске, а королем технологически развитой африканской страны, которая выдает себя за отсталое аграрное государство. Вместе с властью молодой воин Т’Чалла унаследовал и суперсилы своего отца, и его костюм состоящий из инопланетного металла вибраниума.

Первый фильм был очень тепло принят критиками, так как отдавал дань не американской или европейской, а африканской культуре. Картина вышла красочной и самобытной, задействовала множество темнокожих артистов. Ее режиссером выступил молодой продюсер Райан Куглер. Студия Marvel уже объявила, что он займется и второй частью.

Черная пантера
Райан Куглер объявил дату выхода «Черной пантеры 2». Фото: twitter.com/MarvelStudios

Добавим, в первом фильме блистали такие актеры, как Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Мартин Фримен, Форест Уитакер и Энди Серкис.

Вы уже ждете вторую часть приключений Черной Пантеры?

 

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Marvelдата выходасупергероиЧёрная Пантера

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Вторая часть «Черной пантеры» выйдет весной 2022 года
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